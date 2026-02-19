Govern y Comuns firman un proyecto de presupuestos con ayudas al alquiler y más inversión en Rodalies

El Govern de Salvador Illa ha pactado con el grupo de Comuns el proyecto de los presupuestos de la Generalitat de 2026, que necesita también de los votos de ERC para poder ser aprobado en el Parlament, según informa EFE.

El presidente catalán, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de Comuns, Jéssica Albiach, escenificarán esta mañana, a las 11:00 horas en el Palau de la Generalitat, la firma del acuerdo después de mantener una reunión a puerta cerrada.

Comuns ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda y el transporte ferroviario, dos de sus prioridades de la legislatura, y ha dado su visto bueno a las cuentas tras sentarse formalmente a negociarlas hace apenas dos semanas.

ERC, por contra, todavía no se ha avenido a hablar de presupuestos con el ejecutivo. Los republicanos reclaman que se den antes avances en la carpeta del IRPF, si bien en paralelo negocian con el Ejecutivo central la creación de un consorcio de inversiones.

Negociación exprés

Comuns anunció que negociaría los presupuestos el pasado 3 de febrero y la primera reunión con el Govern tuvo lugar el día 9, de modo que el pacto se ha cerrado formalmente en apenas una decena de días.

En este tiempo ha dado a conocer diversos acuerdos sectoriales, como por ejemplo 105 millones más a la partida destinada a las ayudas al alquiler, ampliando los baremos para optar a estas; o la creación de un cheque de 25 euros para productos menstruales y otro para preservativos, destinado a jóvenes de hasta 25 años.

La prohibición de la compra especulativa de vivienda ha sido uno de los principales caballos de batalla de este grupo, que advirtió de que la negociación no se cerraría si no se alcanzaba un acuerdo en esta materia.

Comuns también ha abogado por acelerar las inversiones en Rodalies mediante el sistema de las encomiendas de gestión, es decir, siendo directamente la Generalitat la que ejecute unos trabajos financiados por el Estado.

Objetivo del Govern: primer trimestre

Para que los presupuestos reúnan la mayoría necesaria en el Parlament se requiere que ERC también conceda sus votos, aunque los republicanos no han comenzado de momento siquiera a negociar. El Govern sigue manteniendo que tiene el objetivo de que las cuentas entren en vigor antes de que finalice el primer trimestre, lo que parece ya inviable dado que el trámite parlamentario se suele alargar en entre seis y ocho semanas.

En el ejecutivo de Illa esperan, sin embargo, que los republicanos acepten hablar de las cuentas en breve: la dirección de ERC ha convocado un consejo nacional este sábado que podría aportar novedades al respecto.