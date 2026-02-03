La crisis ferroviaria en Cataluña se enquista como problema político para el PSOE en su granero de votos

Otra jornada de paralización de Rodalies en Cataluña. Suma y sigue. La crisis en el servicio de trenes de cercanías y los problemas con el AVE entre Madrid y Barcelona han desembocado en un asunto de enorme trascendencia política tanto para el PSOE como el PSC en un lugar sagrado ahora para el socialismo. Y clave para el ciclo electoral.

Cataluña lo es todo ahora para el socialismo. Es la comunidad más poblada que controlan, Salvador Illa es uno de los grandes referentes del partido, Barcelona es la ciudad más importante en manos de la formación y es una región esencial para que Pedro Sánchez pueda aguantar en las próximas elecciones generales. El pasado 23J, el PSC logró un resultado excepcional en esa autonomía, llegando hasta los 19 escaños (siete más que en 2019).

Asimismo, Cataluña se ha convertido en el gran modelo de referencia de gestión del PSOE, erigiéndose como el contrapeso del ultraliberalismo que rige la Comunidad de Madrid en manos de Isabel Díaz Ayuso. Es el ejemplo para Ferraz de cómo llevar las riendas de una comunidad con medidas como la aplicación de la ley de vivienda para declarar zonas tensionadas y rebajar el precio de los alquileres. Y, además, Illa se presenta como líder de un Govern de eficiencia tras los años de descontrol del procés.

La situación de Rodalies ha tensionado incluso internamente al Palau con el Ministerio de Transportes, lo que ha provocado hasta el momento que hayan sido cesados dos cargos medios. Ha sido el primer roce entre dos Ejecutivos que van de la mano, algo que preocupa dentro del propio partido. Desde Madrid se envió a Barcelona de nuevo este martes al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para supervisar la crisis, una exigencia que llegó desde la propia Generalitat.

Rodalies supone un gran problema para la imagen del Ejecutivo central, que tiene las competencias, y el Govern. En esta red se mueven diariamente unas 400.000 personas (una frecuencia que ha bajado respecto a 2018, cuando la cifra era de unos 40.000 usuarios más en cada jornada).

Paneque, entre las exigencias a Puente y las críticas de la oposición

Están siendo días muy complicados para la Generalitat de Cataluña, según confiesan fuentes del socialismo catalán. La consellera de Territorio y Vivienda y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, puso voz este martes a esa sensación, tachando de “lamentable” el estado de Rodalies y trasladando la exigencia al Ministerio de Transportes, a Adif y a Renfe de que arreglen la situación “lo antes posible”.

Asimismo, mandó este mensaje a los ciudadanos: “Estamos trabajando intensamente y no dejaremos de trabajar para revertir la situación. Lo vamos a resolver, con el camino trazado con inversiones, el traspaso y la mejora de la gobernanza”. Paneque se ha convertido, además, en una diana política en estos momentos en Cataluña, con parte de la oposición exigiendo su dimisión. Hasta cuatro mociones de ERC, Junts, PP y la CUP se estudiarán la semana que viene en el Parlament para solicitar su cese y cuentan con los votos suficientes para salir adelante.

Este malestar dentro de espacios afines al socialismo lo evidenció el responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, que participó este martes en la concentración en Madrid de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas en la red después de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Allí afirmó que lo que sucede en Rodalies es “un desastre” y supone un problema “estructural”.

Desde el Gobierno central se reconoce ese déficit de inversión durante décadas, mirando especialmente a la época de Mariano Rajoy al frente del Palacio de La Moncloa. Pero esta crisis ha hecho que también el Ejecutivo anuncie que se va a dotar con más presupuesto el plan puesto en marcha en el servicio con el horizonte de 2030, que se va a incrementar en 1.700 millones de euros (lo que elevará hasta 8.000 millones el monto total durante esta década).

La presión de ERC y de Junts

El Govern exige a Adif y Renfe acelerar los trabajos para recuperar Rodalies tras las nuevas incidencias Ver más

Puente se ha convertido en una pieza a batir en estos momentos por la mayor parte de los partidos catalanes. Esa exigencia la hace incluso Esquerra Republicana, socio del Gobierno en el Congreso. Asimismo, los republicanos y Junts van a unir fuerzas para que en el Senado acuda el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Desde Esquerra, además, se negocia con el Gobierno un paquete de medidas para facilitar el teletrabajo para las personas afectadas por los paros en el servicio.

Junts está siendo muy duro durante estos días contra el Gobierno y contra la Generalitat, encontrando la principal vulnerabilidad de gestión de Illa desde que llegó al Palau. El propio Carles Puigdemont ha cogido Rodalies como una de sus banderas y ha llamado a los catalanes a “despertar” ante el “colapso” que está sufriendo la comunidad. Para él, el Ejecutivo autonómico es mera “propaganda”.

A pesar de esta situación, fuentes de la Generalitat consultadas por infoLibre señalan: “Tenemos claro que de esta crisis saldremos”. Y recuerdan las palabras del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en las que dijo: “Este debe ser un punto de inflexión para arreglar de una vez por todas la situación de Rodalies en Cataluña”.