Ayuso insiste en el bulo de Vox y culpa a Sánchez de "manipular" el censo con la regularización a migrantes

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a regularizar a medio millón de inmigrantes que actualmente viven en España por "humanidad", sino con el objetivo de "manipular" el censo de cara a las elecciones que se celebrarán en 2027, según recoge EFE.

Así lo ha dicho en la clausura de la II jornada intermunicipal del PP de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, en referencia al real decreto que tramita el Gobierno de Pedro Sánchez, pactado con Podemos, para la regularización extraordinaria de extranjeros que ya se encuentran en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Bajo su punto de vista, esta medida no obedece a razones humanitarias sino puramente electoralistas, por su intención de "manipular los censos" para que en los comicios municipales y autonómicos de 2027 pueda votar "un millón más que en 2023".

Y, a su juicio, ésta no es la única manera en la que están utilizando a la inmigración, porque también lo hacen para "transformar culturalmente a España, y así lo ha reconocido Podemos".

Por eso, Ayuso ha criticado que el PSOE y los partidos a su izquierda quieran "dar lecciones" a otras fuerzas políticas o a España sobre "integración".

Además, ha lamentado que se haga sin tener en cuenta cómo los servicios sociales -que principalmente dependen de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos- van a poder afrontar la llegada de más personas, puesto que es de esperar que la regularización haga que estos migrantes quieran traer a familiares por arraigo, lo que podría suponer que lleguen a España "otro millón, o dos, o tres millones más" de personas.

"No estudian cuántas viviendas deberíamos construir, cuántos médicos habilitar... porque cuando colapsen los servicios públicos nosotros (las comunidades y los ayuntamientos) estaremos aquí, y ellos, a la pancarta. Si la realidad no sale como yo quiero, la culpa es de la fachosfera", se ha quejado Ayuso.