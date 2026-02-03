Suspenden de nuevo el servicio de Rodalies al volver a caer el Centro de Control de Adif

Una nueva incidencia en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha vuelto a paralizar la mañana del martes el servicio de Rodalies por segunda vez hacia las 8:00 de la mañana, aunque los técnicos la han podido resolver también en pocos minutos, según información de Renfe recogida por EFE.

La compañía ferroviaria ha informado de que el servicio catalán de trenes de cercanías y regionales, operado por Renfe, se ha vuelto a recuperar al resolverse la incidencia.

Nueva jornada de retrasos en Rodalies y en los regionales del sur de Cataluña Ver más

La primera incidencia se ha producido entre las 7:10 y las 7:15 de esta mañana, lo que ha obligado a detener la circulación de trenes durante este tiempo.