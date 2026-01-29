Nueva jornada de retrasos en Rodalies y en los regionales del sur de Cataluña

Rodalies vuelve a funcionar este jueves con retrasos generalizados y los viajeros deben combinar tren y autobús para llegar a sus puestos de trabajo o seguir con su día a día en casi una docena de tramos, mientras que una incidencia provoca también demoras en los regionales de cinco líneas del sur de Cataluña, según recoge EFE.

Tras una semana de caos ferroviario, ésta es la tercera jornada de la "nueva normalidad" en la red de Rodalies, marcada por una operativa a medio gas ya que aún hay 11 tramos en los que hay que recurrir a un transporte alternativo porque se están llevando a cabo trabajos de reparación de urgencia en la treintena de puntos negros de la red detectados por Adif.

El director de Rodalies de Catalunya asumirá también la gestión de Renfe en la comunidad Ver más

La complejidad de esta movilidad ferroviaria completada con servicio de autobuses provoca en gran parte los retrasos, de hasta media hora a esta hora de la mañana, según apuntan los usuarios y ha confirmado Renfe en líneas como la R1.

Por otra parte, Renfe ha informado de que una incidencia registrada esta mañana en la infraestructura puede provocar retrasos en las líneas del sur: las R13, R14, R15, R16 y R17.

Además, la R2 sur tiene una circulación de dos trenes por hora y sentido.