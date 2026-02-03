Adif acuerda suprimir el último AVE Madrid-Barcelona y extender el trayecto 25 minutos

El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado este martes de que ha acordado con las operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) suprimir los últimos trenes que circulan cada jornada por el corredor ferroviario Madrid-Barcelona y prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, han informado fuentes del gestor ferroviario y ha recogido EFE.

Adif ha explicado también que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves día 5 y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento del administrador ferroviario desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

