SEGURIDAD FERROVIARIA

Adif acuerda suprimir el último AVE Madrid-Barcelona y extender el trayecto 25 minutos

  • Los nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves día 5
  • La decisión permitirá a los equipos de mantenimiento desarrollar las tareas de conservación de la vía
Pasajeros con maletas en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). Fernando Sánchez / Europa Press

El administrador de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado este martes de que ha acordado con las operadoras (Renfe, Iryo y Ouigo) suprimir los últimos trenes que circulan cada jornada por el corredor ferroviario Madrid-Barcelona y prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, han informado fuentes del gestor ferroviario y ha recogido EFE.

Adif ha explicado también que estos nuevos horarios se establecerán a partir de este jueves día 5 y que las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento del administrador ferroviario desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Noticia en ampliación

