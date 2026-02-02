Adif pide a las empresas ferroviarias suspender el último servicio del día en el AVE Madrid-Barcelona

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura, informa EFE.

Fuentes de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria, que busca con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida se pone en marcha a partir de este mismo lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

En aplicación de esta recomendación, Renfe suprimirá desde este lunes los AVE con salida de la estación de Madrid-Puerta de Atocha de las 20:27 y las 21:07 y, de vuelta, el que sale de Barcelona-Sants a las 21:05. La operadora pública española mantendrá bloqueada la venta de billetes para estos horarios de manera temporal, han informado a EFE funtes de la compañía.

Teniendo en cuenta estas suspensiones, Renfe ha reubicado a los viajeros en trenes en doble composición para asegurar la disponibilid de plazas. Además, ofrecerá a los clientes la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.

La línea de tren Madrid-Sevilla reabrirá en 10 días tras el accidente de Adamuz Ver más

Por su parte, Ouigo ha explicado en una nota de prensa que, dadas la limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona y en coordinación con Adif, mantiene suspendidos desde el pasado jueves el tren que sale de Barcelona a las 06:25 horas y el que sale de Madrid a las 21:02 horas.

La compañía de capital francés ha reagrupado a los viajeros del primer servicio de la mañana en el de las 07:35 horas, con un tren en doble composición. Igualmente, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el anterior, con salida a las 20:10 horas, que también circulará en doble composición. A partir de este jueves y, en principio, hasta el próximo domingo, Ouigo ha reajustado los horarios y tendrá cinco frecuencias (un viaje de ida y otro de vuelta).

Iryo ya había cancelado desde la semana pasada los últimos servicios entre Madrid y Barcelona para garantizar suficientes tiempos de rotación. La empresa de capital mayoritariamente italiano suspendió provisionalmente cuatro trenes, dos por la mañana y otros dos por la tarde, de modo que el último servicio llega a Barcelona a las 22:21 horas.