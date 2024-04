ERC busca frenar a Illa en los sondeos vinculándolo al ‘caso Koldo’ y a la imagen de un político de centro derecha

La presión es máxima. Menos de veinte días para las elecciones catalanas y las encuestas dan a la baja a Esquerra Republicana, que ahora mismo se sitúa por detrás del PSC y de Junts. Bulle el cuartel general de los republicanos. Y su estrategia pasa en estos momentos por una ofensiva máxima contra Salvador Illa, el gran favorito y al que buscan “erosionar” durante los próximos días abriendo varios flancos.

En las últimas 24 horas, los dirigentes de Esquerra han elevado el tono contra Illa, especialmente por parte de Gabriel Rufián, que ha sembrado de sospechas de corrupción el paso del líder del PSC por la comisión de investigación en el Congreso. En ese mismo órgano llegó a decir: “Si le engañan tres veces, aquí hay tomate”. Y este martes también lanzó que el exministro de Sanidad había mentido: “Insulta a la inteligencia”. Palabras duras que también se han escuchado por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que acusa al socialista de poner “en peligro” a la lengua catalana y del líder de partido, Oriol Junqueras, que indicó que el socialista tiene “vergüenzas que tapar”.

En ERC evitan hablar de un cambio de estrategia, pero sí reconocen fuentes del partido que quieren retratar que el PSC tiene un “modelo absolutamente opuesto” al que ellos representan. Y ponen sobre la mesa contra los socialistas que “hace doce años renunciaron a su santo y seña de la defensa de la autodeterminación”: “Ahora Illa insiste en que el referéndum divide”.

Este es uno de los flancos que van a explotar contra el exministro de Sanidad. Y lo harán de manera paradójica por los dos extremos, ya que tienen la intención de hablar mucho del referéndum y de una posible negociación con los socialistas, algo que creen, señalan las fuentes, que perjudicará electoralmente al PSOE. Asimismo, entienden que si el PP hace una buena campaña en Cataluña como “abanderado español” también puede perjudicar al aspirante socialista porque le hará perder voto por temas como la amnistía en ese caladero de votos que aupó a Ciudadanos en las elecciones de 2017 tras el 155.

Asimismo, en el tema territorial los dirigentes de Esquerra van a desplegar el argumento de que Illa supone un paso atrás en la negociación con el Gobierno central y en la Mesa de Diálogo, uno de los grandes logros de los republicanos. “¿Va a defender que existe un conflicto político?”, indican al vuelo. Una idea que van a trasladar en la mayoría de sus actos.

ERC abre nuevos flancos: caso Koldo y vínculos con la patronal

En el cuartel general de Esquerra Republicana también apuntan al “eje social” para desgastar a Salvador Illa y piensan explotar una supuesta imagen del aspirante de “centro derecha”. Lanzan esta ironía desde el núcleo duro de Esquerra: “Ha externalizado todo lo progre al PSOE. Pedro Sánchez le cubre el flanco de izquierdas y el PSC mientras labra las relaciones con la patronal, que están muy bien lubricadas”. Por eso, durante estos días van a poner en el foco que el líder del PSC “rema muy fuerte” a favor de los grandes poderes y que tiene un modelo de país nada progresista: “Chantajes con casinos y autopistas de seis carriles”.

Y en el punto de mira, señalan las fuentes, también hay “un tema muy sensible: la corrupción”. En ERC ponen la lupa en el papel de Salvador Illa y señalan que no se ha hablado apenas sobre supuestos vínculos desde que estalló el caso Koldo. No ocultan que van a insistir en este tema durante la campaña. Apuntan especialmente a Víctor Francos, el que fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Sanidad y que en la comisión de investigación del Senado reconoció que se reunió tres veces con el exasesor de José Luis Ábalos pero que no le facilitó ningún “atajo”. Además, en Esquerra están satisfechos con la intervención de Rufián contra Illa en la comisión: “Era el momento de sacarle los colores”.

En Esquerra, sostienen las fuentes consultadas, no tienen miedo al papel en la campaña de Pedro Sánchez, que tiene previsto volcarse y protagonizar varios actos junto a Illa. De hecho, creen que esto se puede volver incluso en contra del PSC porque al nacionalizarse el proceso electoral se dan alas al Partido Popular y el tema de la amnistía puede hacerle daño al socialismo dentro del bloque del voto constitucionalista.

En ERC también creen que puede ayudar a frenar a Illa la estrategia de los ‘comunes’ a pesar del "error" de haber dejado caer los presupuestos de la Generalitat por el Hard Rock. Pero existe una consecuencia de aquel giro: el discurso verde puede mantener a los de Ada Colau y ayudar a que ese voto no sea engullido directamente por el PSC. Es decir, ese hecho que perjudicó a Esquerra al tener que adelantar comicios puede, en cambio, ayudar en su disputa contra el socialista.

El análisis que hacen en el cuartel general de ERC ante las expectativas de Illa es que hay otro tema que juega a favor de Aragonès: la defensa de un modelo de financiación singular para Cataluña. Esto permite hacer daño a los socialistas, entienden en Esquerra, porque el electorado del PSC “no es independentista, pero sí catalanista”. Por lo tanto explotarán esa idea de que Illa no apuesta por esta mejora fiscal “para no preocupar a La Moncloa: hace de portero del PSOE”. Por todo ello, entienden que sumando factores es posible desgastar al aspirante socialista. En ERC indican que no hay que mirar las encuestas ni creer que son la fotografía en estos momentos. “Estamos empatados en blanco”, señalan sobre los sondeos. Este martes se publicaba uno de 40dB para El País y la Cadena Ser, que pone al PSC como gran favorito con hasta 38 asientos en el Parlament, por delante de Junts, que puede llegar hasta los 33. En cambio, Esquerra está en caída y se sitúa en la tercera posición con 27 asientos en el parque de la Ciutadella.

El PSC ve "muchos nervios" en ERC

Mientras, en el PSC son conscientes de que estos días se incrementará el “todos contra Illa”. Se muestran tranquilos y señalan que ERC ha subido el tono porque tiene “muchos nervios” por la caída de las encuestas y la fortaleza del socialismo. ¿Pueden tener repercusión estas críticas en los votantes? La respuesta del núcleo duro del PSC: “No”. Además, dirigentes socialistas sostienen que el exministro de Sanidad fue muy claro y transparente en la comisión del Congreso: “Fin del relato”.

Asimismo, fuentes socialistas señalan que la estrategia de Esquerra de pintar como un conservador a Illa se cae en un segundo: “Tan de derechas que han pactado con nosotros decenas de leyes y presupuestos en Madrid y no han hecho ascos a nuestro apoyo a sus presupuestos a la Generalitat”. Por lo tanto, varios consultados reiteran que se trata de nerviosismo de los de Pere Aragonès, aunque también se abre la idea de que esa presión afectará a Esquerra si queda por detrás de Junts, y podría apoyar a Carles Puigdemont si dan los números en el bloque independentista.