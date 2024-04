Esperanza Aguirre reescribe la historia y culpa al PSOE de iniciar la Guerra Civil: "Hizo el golpe de Estado del 34"

El pasado domingo, 14 de abril, en el 93 aniversario de la proclamación de la II República, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre culpó al PSOE del golpe de Estado que causó la dictadura de Francisco Franco. "El Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder", expresó Aguirre en un acto organizado por Nuevas Generaciones llamado II República ¿Algo que celebrar?.

El origen de la Guerra Civil fue que el PSOE no aceptó la victoria electoral de la derecha en 1933.@EsperanzAguirre pic.twitter.com/e2dVaBUFAn — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) 14 de abril de 2024

La expresidenta madrileña entre 2003 y 2012 destacó que los socialistas "hicieron creer a la población que la pobreza iba a desaparecer" y que, al no lograrlo, "en las elecciones de 1933 arrasa la derecha". Para Aguirre este es el origen de la Guerra Civil del que culpa al PSOE por no aceptar los cambios en el Gobierno. "Como no lo acepta [el cambio en el poder] hace el golpe de Estado del 34, que llaman la Revolución de Asturias, pero fue un golpe de Estado", matizó.

El coloquio tuvo un tema principal: la memoria democrática. Los invitados fueron la expresidenta madrileña, el presidente de las juventudes del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, el diputado popular en la Asamblea de Madrid Pedro Corral y el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca. Todos ellos fueron, en palabras de cuentas de X asociadas a estas juventudes populares, a "explicar todos los detalles que hicieron de la República un régimen fallido y nefasto". Pedro Corral también ha acusado al PSOE de "copiar a Franco por legislar sobre el pasado".

Sánchez está copiando a Franco legislando sobre nuestro pasado.@corralcpedro pic.twitter.com/hpPHSjQMyf — Nuevas Generaciones de Madrid (@nnggmadrid) 14 de abril de 2024

Hace 9 años, Esperanza Aguirre ya cuestionó que el franquismo fuera "impuesto por la fuerza". "Los socialistas pretenden explicar la Guerra Civil como una guerra entre los buenos y los malos. En la que los buenos fueron muy buenos y los malos fueron muy malos, y, además, ganaron", expresó.