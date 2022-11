La ‘estrategia Maroto’: ganar popularidad, vender gestión y una campaña pegada a la calle

Ya hay nombre y apellidos: Reyes Maroto Illera. La ministra de Industria, Turismo y Comercio será el rostro del PSOE en la dura batalla por el Ayuntamiento de Madrid el próximo 28 de mayo. Una guerra crucial en las elecciones municipales en la que Pedro Sánchez saca al ruedo a una de las personas que le ha acompañado desde la moción de censura de 2018. Lo que pase en Cibeles será clave a nivel nacional.

En Ferraz y en el PSOE de Madrid están convencidos de que se puede arrebatar el bastón de mando a un José Luis Martínez-Almeida erosionado y cuya imagen ha quedado tocada tras su paso por la Portavocía del PP, el caso de la compra de mascarillas con el pago a comisionistas y aspectos propios de la ciudad como los atascos y la suciedad en muchas zonas.

El PSOE había creado durante semanas expectación e incluso retrasó su calendario de primarias. Los nombres circularon en todos los sentidos, pero finalmente sale del Consejo de Ministros la apuesta. Todavía queda pasar el proceso interno, que arranca oficialmente la semana que viene (lunes y martes) con la presentación de candidaturas. Desde el 23 al 29 se tendrán que recoger avales, para lanzarse posteriormente a la campaña y votar el 11 de diciembre. Si se tuviera que celebrar una segunda vuelta al no superar ningún aspirante el 50%, sería el 18 del próximo mes.

Maroto es la candidata consensuada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder regional, Juan Lobato. Los dos querían una persona que concitara apoyo interno dentro de la siempre convulsa federación madrileña. Y en ella han visto una figura respetada por los militantes (a pesar de ser de Valladolid, lleva más de veinte años en Madrid, milita en el PSOE-M y su trayectoria ha estado vinculada a la política regional como diputada de la Asamblea). ¿Habrá aspirante alternativo? En Ferraz señalan: “No lo vemos”. También fuentes del socialismo madrileño creen que no, aunque no se puede descartar alguno con pocas posibilidades. “Nadie potente”, señalan. De hecho, fue muy significativo que este lunes arroparan a Maroto algunas de las figuras que estaban en las quinielas: Mar Espinar, Emma López y Mercedes González.

"¿Quién conocía a Almeida? ¿Y a Ayuso?"

Ahora todos miran los puntos fuertes y débiles de la aspirante. Una de las cosas que más le achacan es que no es una figura muy conocida. De hecho, el 46,6% de los españoles no sabe quién es, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero no lo ven un problema en el núcleo duro del PSOE: “¿Quién conocía a Almeida en las pasadas elecciones? ¿Y a Ayuso?”

Una de las decisiones que han tomado Maroto y Sánchez, ya muy criticada por el Partido Popular, es aguantar en el Ministerio. Seguirá al frente de Industria hasta que empiece la campaña electoral del 28-M. Para los socialistas es totalmente compatible como pasa con muchos cargos públicos (presidentes autonómicos y alcaldes) que concurrirán en esa cita. Además, su caso puede no ser el único, ya que Carolina Darias podría dar el paso estos días para optar al Ayuntamiento de Las Palmas.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio servirá también para que Maroto tenga visibilidad de cara a esos comicios. Fuentes socialista describen así la situación: “El conocimiento no es una gran preocupación. Trae un grado de conocimiento propio del Gobierno y es fácil aumentarlo porque cuando más sube es en la campaña electoral, cuando su reconocimiento será incluso mayor que ahora”.

Los socialistas parten de los malos resultados de las pasadas municipales, cuando quedaron en cuarta posición, por debajo de Más Madrid, el Partido Popular y Ciudadanos. El PSOE, señalan en el partido, no se resisten a ese lugar y aspira incluso a ser la primera fuerza. Pero el gran objetivo es sumar con las izquierdas. Y en estos momentos consideran que estará todo muy ajustado, por pocos votos, y que la izquierda en bloque podría superar a las derechas. Pero para eso, entienden, ninguno de los partidos puede cometer grandes errores.

"Gestión" y "gestión"

¿Y qué va a vender e PSOE con Reyes Maroto? Lo tienen claro: “gestión”. “Es una persona cuyo compromiso con la ciudad de Madrid es indudable, tanto a nivel político como vecina, y conoce los barrios y las agrupaciones”, sostienen fuentes del partido, para subrayar: “Tiene una hoja de servicios intachable. Salvó una de las mayores industrias de Palencia, la de las galletas, ante la pasividad y la dejadez del Gobierno de Castilla y León de PP y Vox. Ha traído para España una de las mayores plantas del mundo de baterías para coches eléctricos en Sagunto. Ha conseguido la recuperación récord de la industria del turismo, motor económico de España, tras el duro golpe de la pandemia de coronavirus. Y ha estado en la consecución de los fondos europeos que han sido clave para nuestra economía y nuestras empresas de comercio a nivel internacional. Un capital político que ahora quiere poner al servicio de la ciudad de Madrid”.

Por ello destacan en el partido de cara a estas municipales: “Es una trabajadora incansable, con un talante negociador y un perfil de mujer de Estado. Prudencia y solvencia. Sensatez y talento. Eso es Reyes Maroto”. Para rematar: “Tiene un perfil de gestora excelente”.

Creen en el PSOE que esta imagen puede calar frente a Martínez-Almeida, que ha ido desvaneciendo esa imagen de abogado del Estado que le rodeó durante la primera parte de la legislatura. “Se contrapone con un alcalde que se presentó a las elecciones con un pretendido perfil de gestor. Pero a la hora de la verdad, su capacidad ha sido un desastre. Ya no es sólo que la gestión de las basuras sea la peor de los últimos años -y era difícil de superar la época de Ana Botella-, es que además a su Ayuntamiento le estafaron 6 millones de euros en mascarillas con un par de correos electrónicos y el nombre de San Chin Choon”, remachan las fuentes.

En estos momentos en el PSOE están pensando también en la persona que irá de ‘número dos’ en la lista. Buscan en el partido un nombre que complemente el perfil de Reyes Maroto con una vertiente no tan de partido y que tenga predicamento en campos como la cultura o los movimientos sociales.

La propuesta de Maroto será la de un Madrid con una visión “feminista”, muy apegado a sus barrios y con una gran obsesión que siempre ha tenido: luchar contra las enormes desigualdades que hay en la ciudad. Asimismo, el proyecto que tiene en la cabeza la ministra pasa por medidas que van en temas como la mala calidad del aire, la limpieza y los problemas de la vivienda, especialmente entre los jóvenes para independizarse. Las principales preocupaciones ahora mismo de la capital, a tenor de la última encuesta hecha pública por el Ayuntamiento, son el tráfico, la limpieza, la contaminación y la sanidad.

Y otra de las ideas que quiere lanzar a los ciudadanos es que no está de paso, que no es una opción tipo Pepu Hernández. Es decir, no es una simple paracaidista que se marchará si no logra el Palacio de Cibeles. De hecho, unas de las cosas que más repiten en el PSOE es que es una apuesta para estar diez años en el Ayuntamiento, que conoce bien los distritos y que está a pie de calle.