Fallece Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, laboratorio de ideas del PSOE

El economista Manuel Escudero, presidente de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, ha fallecido este lunes a los 79 años, según recoge EFE.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado la noticia en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que traslada su cariño a la familia y a sus seres queridos y asegura que le echarán de menos.

"Hoy nos deja un compañero y amigo, Manuel Escudero. Siempre militó en la vanguardia de las ideas. Nos enseñó a pensar desde el compromiso con los valores progresistas. Mi cariño a su familia y seres queridos. Te echaremos de menos", ha escrito.

También el PSOE ha lamentado profundamente el fallecimiento de Escudero, al que se refiere como "un gran compañero comprometido con la justicia social y el progreso de nuestro país".

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"Su dedicación, inteligencia y vocación de servicio dejan una huella imborrable. Todo nuestro cariño a su familia y seres queridos. Que la tierra te sea leve", señala en un mensaje que ha publicado en la misma red social.

Escudero, natural de San Sebastián, fue un histórico del PSOE y ocupó numerosos cargos en el sector público y privado, entre ellos fue secretario de Política Económica y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista.

Fue también embajador de España ante la OCDE en París y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, fundado en 1961 por John F. Kennedy.