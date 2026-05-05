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RESIDENCIAS

Familiares de víctimas organizan una exposición itinerante en Madrid sobre el escándalo de las residencias

  • También se proyectará el documental 'No, no iban a morir igual'
Miembros de la Asociación 7291 Verdad y Justicia se concentran frente a la Asamblea de Madrid.
Miembros de la Asociación 7291 Verdad y Justicia se concentran frente a la Asamblea de Madrid. EFE

La asociación 7291 Verdad y Justicia llevará su exposición sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid a distintas localidades de la Comunidad de Madrid, tras el "éxito y las peticiones" expresadas por parte de la ciudadanía.

Según señalan los familiares de las víctimas en un comunicado, la hoja de ruta pasa también por emitir el documental No, no iban a morir igual, de Javier Quintas y Aman Homoudi, entre el 6 y el 20 de mayo en distintos puntos de la región.

Cartel de la iniciativa. Asociación 7291 Verdad y Justicia
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Este miércoles echa a andar la iniciativa en el teatro Buero Vallejo, en Alcorcón (Madrid), con la participación de la alcaldesa del municipio, Candelaria Testa (PSOE); la presidenta de la asociación, María Jesús Valero y el director de cine y del documental que se expondrá, Javier Quintas.

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