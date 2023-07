Feijóo admite su "inexactitud" sobre las pensiones pero garantiza que "no mintió a nadie"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes su "inexactitud" sobre las pensiones al asegurar que su partido siempre las había revalorizado conforme el IPC, unas palabras que matizó poco después. Tras recalcar que con el PSOE se "congelaron" las pensiones, ha afirmado que si gobierna buscará incrementarlas de acuerdo con el IPC y "garantizar" la sostenibilidad del sistema "a corto, medio y largo plazo".

Así se ha pronunciado tras la polémica de este lunes, después de que Feijóo asegurara en una entrevista en TVE que el PP "siempre" revalorizó las pensiones conforme al IPC y luego matizara esa afirmación y precisara que su formación "las subió cada año", sin vincular esa subida a la inflación.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que "a todo el mundo le preocupan las pensiones" y a él también porque su madre "es pensionista". Dicho esto, ha recalcado que en el año 2010 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "por primera vez congeló las pensiones" y Pedro Sánchez, que "estaba de diputado" entonces, "votó a favor de esa congelación", así como de "disminuir sustancialmente las retribuciones de 3,5 millones de familias que eran los funcionarios públicos".

Dicho esto, ha recalcado que él no "mintió ni miente". "Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, si no que es fruto de la inexactitud y además la rectifico, porque creo que es bueno y porque además en nuestro país estamos viviendo una época de mentiras que ya nos acostumbramos a ella", ha lamentado.

Feijóo ha manifestado que el PP encontró una "España muy complicada" cuando llega al Gobierno en 2011, "a punto de ser intervenida" pero "siempre, siempre subió las pensiones". "Nunca congeló las pensiones y la inexactitud que cometí fue que hubo años en los que no se actualizaron conforme al IPC. Sin embargo hubo otros en los que se actualizaron por encima del IPC, sobre todo cuando el IPC era negativo. Eso es todo", ha zanjado.

Así, el líder del PP ha destacado que el PSOE "congeló las pensiones" mientras que el PP "nunca" lo hizo. "La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y que los responsables políticos cuando decimos una inexactitud tenemos que rectificar", ha aseverado, para añadir que Pedro Sánchez "no distingue la verdad de la mentira.

Al ser preguntado cuál es el compromiso del PP con las pensiones y si las revalorizará conforme al IPC, Feijóo ha explicado que su primer compromiso "es decirle a los pensionistas cuál es la situación del sistema público de pensiones español" y, en segundo lugar, "traer una previsión del incremento" que van a tener del número de pensionistas que, según ha admitido, "va a ser mucho" por el "boom de natalidad" en la década de los 60.

Promete mantener las pensiones en el futuro ajustadas al IPC

En tercer lugar, ha explicado que se sentará con los agentes sociales y buscará "la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto, a medio y a largo plazo". "Y ahí vamos a trabajar para mantener esos dos objetivos: mantener e incrementar las pensiones conforme al IPC y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones".

Al ser preguntado si esa sostenibilidad no está garantizada con el pacto que ha planteado el PSOE en Bruselas, ha explicado que el PSOE ha planteado una disposición final "donde dice que hay que revisar cada dos años la situación financiera de las pensiones" y "si fuera el caso, tendrían que, o bien incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo tanto más impuestos para los trabajadores y para las empresas, o bien rebajar las pensiones".

"Lo dice el pacto y, por tanto, hay tensiones en la sostenibilidad de las pensiones", ha manifestado, para añadir que deben evitar esa tensión con el crecimiento de la economía e incrementando el número de cotizantes a la Seguridad Social.

Al ser preguntado por el hecho de que a él también le acusen de decir mentiras en el 'cara a cara' con Sánchez, ha señalado que ese debate está grabado y que le ha pedido a su equipo que le dijera "qué inexactitudes" ha cometido y cuáles ha dicho su "rival".

En cuanto a sus declaraciones sobre el llamado 'caso Pegasus' -al asegurar que el juez archivó Pegasus por falta de colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez cuando fue por falta de colaboración de Israel y escudarse en que lo leyó en un teletipo-, Feijóo ha señalado que si se "bucea un poco en el auto del juez" se dice que "lo lógico es que la Abogacía del Estado y el Gobierno español hubiesen interpelado a Israel para que prestasen más información y más colaboración con la Justicia española".

Como ejemplo de posibles inexactitudes, ha indicado que también dijo que la comunidad gallega "era la que menos había incrementado la deuda y se puede discutir si dentro de eso hay que meter las Comunidades Forales o las comunidades de régimen común". "Yo no hice esa diferencia, esa especificidad, porque no es lo mismo el sistema de deuda de Euskadi y de Navarra y del resto de Comunidades Autónomas", ha agregado.