Feijóo evita hablar de un posible pacto con Vox aunque califica de "solución" el acuerdo en Castilla y León

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado hablar de un posible pacto con Vox para gobernar España al afirmar que ha venido a la política para "ganar contundentemente las elecciones" pero "no a intentar sumar votos". "Si no le gusta que le llamemos extrema derecha, no se lo diré", ha explicado durante el programa Mi casa es la tuya que presenta Bertín Osborne y que se ha emitido este sábado en Telecinco, recogido por Europa Press. También ha hecho referencia al acuerdo Vox-PP en Castilla y León: "Es un gobierno estable y es la solución".

En comparación con el partido liderado por Santiago Abascal, el líder del PP ha aseverado que "no es lo mismo que el PP" y que la formación popular no puede renunciar a ser "el partido del centro derecha en España".

En cuanto a si se ve como presidente del Gobierno, el líder del PP ha respondido: "La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo. Al final son los españoles los que van a decidir".

Además, el programa ha contado con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se han sentado con Feijóo y Osborne en una mesa a comer. "Esos son políticos que mandan, ya que mandar en Madrid y Andalucía no es una broma", ha comentado sobre los dos presidentes autonómicos.

"Lo que no puedes es radiar la conversación de casa al barrio"

Sobre la crisis interna del PP que desembocó en la dimisión de Pablo Casado y García Egea, Feijóo ha asegurado que se podía haber evitado "absolutamente": "Tú puedes discutir en casa, pero lo que no puedes es radiar la conversación de casa al barrio". "Tuvimos una crisis muy potente y todas las comunidades autónomas vimos que era una crisis muy seria, perdimos el control del partido. La gente nos hubiera castigado mucho", ha remarcado.

Sobre este tema, Osborne le ha dicho a Ayuso que la ve más contenta con este presidente del PP (aludiendo así implícitamente a la crisis interna que ha vivido el partido y que acabó con el liderazgo de Pablo Casado), pero Feijóo ha interrumpido para exclamar: "No entres al trapo". Sin embargo, Ayuso ha resaltado que "las cosas pasan por algo" pero "lo importante es lo que tenemos hacia delante". Así, ha señalado que el reto "imprescindible" es unir a la sociedad de izquierda a derecha bajo "un proyecto de libertad, de unidad y de prosperidad".

"Ahora el partido socialista no existe porque ha mutado"

En otro momento de la entrevista, Feijóo ha lamentado que el PSOE actual "no existe porque ha mutado", en comparación con el partido socialista presidido por el expresidente del Gobierno, Felipe González. Además, Feijóo ha revelado que en el año 1982 votó al entonces candidato socialista a la Moncloa, algo que, hizo "por convicción" y que "volvería a hacer".

Sobre su elección, el líder del PP ha destacado que le votó porque "era el mejor político" y porque "iba a consolidar la democracia". En ese momento, Feijóo ha afirmado que era "vital" que la izquierda entrase en el Gobierno para "la consolidación democrática del país". "Fue un excelente presidente del Gobierno (González)", ha concluido. En este sentido, el programa ha contado con la colaboración del expresidente a través de un mensaje que Osborne ha mostrado al propio Feijóo en un móvil. "Sé que te has enterado de que Alberto me votó en las elecciones del 82 y debes decirle que esté tranquilo porque los pecados de la juventud suelen olvidarse", ha señalado el expresidente del Gobierno.

Sobre su relación actual con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP ha prometido que va a intentar llevarse "bien", pero que "con lo que no esté de acuerdo, lo tengo que decir". También ha reprochado que ha hecho "cosas malas para el país: no puedes dejar endeudado al país y fragmentarlo".

Al ser preguntado qué echa de menos del PSOE actual, el presidente del PP ha respondido: "Todo". "Echo de menos el sentido institucional, la importancia de España por encima de las coyunturas partidistas y que que no se pueda hacer de todo para permanecer en el Gobierno", ha lamentado.

"Se han roto 40 años de política exterior"

Sobre el apoyo de Sánchez al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, Feijóo ha lamentado que "se han roto 40 años de política exterior". Según Feijóo, existe un conflicto desde hace mucho tiempo, que "es nuestra propia historia", por lo que "no lo puede decidir un único hombre y, si lo haces, te estás extralimitando de sus propias funciones", en referencia a Sánchez.

Además, ha criticado que enterarse de la decisión por un comunicado del reino marroquí sería "una crisis de Gobierno" en una democracia europea consolidada. Sobre el papel de Podemos en este tema, ha calificado que es "una broma", mientras que ha tildado de "falta de sentido de Estado del presidente del Gobierno". Como consecuencia de la decisión, el presidente del PP ha criticado que Argelia ha prohibido la exportación de carne española, ha subido el precio del gas y ha retirado al embajador.

