Feijóo reconoce que sabía que Marcial Dorado "era contrabandista", pero "nunca narcotraficante"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este viernes que Marcial Dorado, el narcotraficante gallego con el que aparece en numerosas fotografías, "había sido contrabandista" cuando le conoció en los años 90. En los últimos días, Feijóo ha sido preguntado en numerosas ocasiones sobre si en su día, cuando ambos viajaban de vacaciones e incluso iban a esquiar, sabía que Dorado se dedicaba al narcotráfico, algo que el líder popular ha negado tajantemente.

"Mire, en el año 2009, el primer año que me presenté a la presidencia de la Xunta gallega, recuerdo con exactitud que iba hacia un mitin y me llama el secretario general de mi partido, diciendo que le PSOE le había llamado, que me iban a sacar unas fotos con un narcotraficante", ha relatado Feijóo. "En aquel momento era contrabandista, me refiero a cuando yo le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante… y que me iban a sacar unas fotos. Mi respuesta fue que entre que tenía prisa por el mitin, dije: mire que saquen lo que quieran. En el año 2012, otra vez. Luego vinieron otras fotos, di una rueda de prensa en el parlamento y aclaré qué era exactamente lo que había pasado", ha añadido.

Las declaraciones las ha hecho en una entrevista con Carlos Hererra en la Cadena COPE, donde también ha arremetido sobre este asunto contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por utilizar en campaña la "basura" de Marcial Dorado para "intentar desprestigiarle" cuando, según ha recalcado, "sabe" que él "no ha tenido jamás nada que ver en relación con la actividad final de este señor", en alusión al narcotráfico. Así se ha pronunciado Feijóo este viernes en una entrevista en Cadena Cope después de que Sánchez haya acusado al presidente del PP de mentir y poner excusas al explicar su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, que el jefe del Ejecutivo cree "inquietante".

Además, ha indicado que un sumario de la Audiencia Nacional "deja claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos políticos" y "ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a posibles asuntos que tuviese pendientes esta persona".

"Yo de fotos no voy a hablar porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa. Si cojo la hemeroteca de las fotos del señor Sánchez, de las fotos de la señora Yolanda Díaz, pues están ahí, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico y personas que no podían entrar en la UE", ha añadido Feijóo en alusión a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Buena sintonía con Vox en Valencia

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que su "modelo" es el del andaluz Juanma Moreno o la madrileña Isabel Díaz Ayuso y ha recalcado que no renuncia a "poder gobernar en solitario" porque "es mejor para España". Tras denunciar la "confluencia de intereses" entre PSOE y Vox, ha indicado que serán los ciudadanos los que decidan en las urnas "si quieren un Gobierno de una pieza" o "prefieren un Gobierno en coalición".

Por otra parte, Feijóo ha indicado que si se hacen coaliciones de Gobierno "lógicamente hay dificultades" y "hay tensiones", por lo que ha recalcado que el "modelo bueno" para él es el de Andalucía, Madrid o Galicia, donde el PP gobierna con mayoría absoluta. En cualquier caso, ha dicho que en su visita este jueves a la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, -que ha llegado a un acuerdo con Vox- le dijo que "estaba contento con las personas que se habían incluido por parte" de la formación de Santiago Abascal y "que los directores generales y los altos cargos se habían consensuado". Además, ha indicado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "tiene muy claro cuáles son las políticas de igualdad".

Dicho esto, Feijóo ha señalado que él no va a renunciar a poder gobernar en solitario porque cree que "es mejor para España". "Los socios que necesitamos son los españoles, las urnas y los votos", ha manifestado.