El misterio de la relación entre Feijóo y Dorado que la policía certificó en 2003 y nunca llegó a los tribunales

Entre los asuntos que el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin aclarar en torno a la estrecha amistad que mantuvo durante años con el narcotraficante y contrabandista Marcial Dorado, una de las más llamativas tiene que ver con los contactos que mantuvo con él años después de que supuestamente pusieran fin a su relación.

Cuando el escándalo salió a la luz, hace ahora diez años, el propio Feijóo explicó que dejó de tener vínculo alguno con Dorado en el año 1997 cuando se enteró, a través de un periódico, que estaba relacionado con una operación de contrabando de tabaco. Pero lo cierto es que la investigación policial puesta en marcha años más tarde que desembocó en el procesamiento y la posterior condena de su amigo arousano sacó a la luz que, al menos hasta el año 2003, Feijóo y Dorado seguían en contacto.

Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez confirmaron que el entonces director de Correos en el Gobierno de José María Aznar continuaba teniendo relación con el hombre en cuyo yate se había paseado por las rías gallegas y con el que había compartido durante años viajes, fiestas de nochevieja y fines de semana familiares. Seis años después de la fecha en la que Feijóo decía haber roto con él. El ahora líder del PP declaró después que era posible que en ese periodo recibiese alguna llamada de Dorado para felicitarle "las Navidades o un cumpleaños".

Seis años

¿En qué consistía en realidad la relación que mantuvieron entre el año en el que el candidato del PP dice que se enteró de que tenía relación con el contrabando (1997) y el momento en que la policía consiguió reunir pruebas para condenarle por narcotráfico (2003)? Nadie lo sabe, más allá de los dos interlocutores. Las intervenciones telefónicas de aquellas conversaciones, captadas durante la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), no fueron transcritas ni figuraron en ninguno de los atestados de las diligencias abiertas contra Dorado, según fuentes judiciales citadas por el diario El País en el año 2013.

Según esta información, el juez encargado del caso, José Antonio Vázquez Taín, entonces al frente de un juzgado de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), no informó sobre la existencia de estas escuchas ni a la fiscalía ni a otros funcionarios judiciales conocedores del caso y nadie más que él "pudo valorar si eran o no de interés para el proceso por delito contra la salud pública que estaba instruyendo".

¿Existen grabaciones de esas escuchas? ¿Se conservan en algún sitio? Vázquez Taín asegura a infoLibre que "nunca se grabaron conversaciones entre los dos; no hay ni una sola conversación grabada entre los dos". "El señor Marcial Dorado era un empresario que trataba de contactar con todo el mundo: no hay una sola conversación grabada en ese año y nueve meses que estuvimos detrás de él. Lo que sí hay son contactos (con Feijóo), como los tuvo con casi todo el mundo, porque (Dorado) era un señor especialmente sociable, en el sentido de buscar contactos para sus negocios".

¿Contactos para qué? Para sacar partido de sus negocios, asegura el juez que llevó el caso. "Es eso lo que detectamos, pero nada más. Eso es todo lo que tengo que decir".

“Miles de fotos en el mismo cajón”

Vázquez Taín confirma que hallaron fotos de Feijóo con Dorado en casa del narcotraficante, pero deja claro que no las intervinieron. "Esas fotos no las cogimos, del mismo modo que no cogimos las miles de fotos que había en el mismo cajón". No lo hicieron porque, asegura, durante los meses que duró la investigación ni él ni la policía detectaron "ningún tipo de amparo político ni blanqueo de capitales que implicara a políticos".

Allí, recuerda el juez, había imágenes de "cientos de personas", con todos aquellos que habían llegado a algo y tenían, por tanto, poder e influencia. "Tenía fotos de 1996 (como las de Feijóo) porque las coleccionaba", y los investigadores sabían de su existencia porque Dorado "tenía cámaras en las paredes de su casa".

Este jueves, en una entrevista en Radio Nacional de España, Feijóo se consideró absuelto por las urnas: "Cualquier tipo de información que se pueda verter sobre mí que afecte a Galicia" es un asunto "conocido por los gallegos", que "lo han votado".

La investigación acabó con la detención de Dorado y la captura del mayor cargamento de cocaína intervenido hasta entonces a organizaciones criminales gallegas. Y dio a conocer que durante los años en los que mantenía una estrecha relación con Feijóo enviaba a Suiza, donde era titular de medio centenar de cuentas, grandes cantidades de dinero, en ocasiones más de tres millones de euros al mes.

Alfonso Rueda sí lo sabia

Que todo el mundo en Galicia sabía quién era Marcial Dorado en los años en los que Feijóo mantuvo una estrecha amistad con él es una evidencia que este jueves confirmó en rueda de prensa su sucesor al frente de la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda. "Conocí las mismas noticias que todo el mundo", admitió cuando le preguntaron si él sí sabía que el amigo de Feijóo había sido uno de los detenidos en la famosa Operación Nécora contra el narcotráfico en Galicia.

Sobre esta relación volvió también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Al Rojo Vivo (laSexta), el mismo programa en el que la víspera Feijóo había culpado de su ignorancia a la falta de Internet.

Esa supuesta falta de información no son más que "mentiras" y "excusas" que "caen por su propio peso", añadió Sánchez. Y lo cierto es que Feijóo "ha perdido una oportunidad" para aclarar realmente su "inquietante" relación con Dorado. "Perdió una gran oportunidad, mintió y tiene una deuda con los españoles: la deuda con la verdad".