Feijóo se lía con las mociones de censura de Vox: del apoyo entusiasta al 'no' de Casado a dudar sobre qué hacer ahora

La decisión de Vox de presentar una segunda moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a situar al PP, como ya ocurrió en octubre de 2020, en la incertidumbre. Su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, está dando muestras de no saber cómo gestionar esta situación. Apenas 24 horas después de afirmar en una entrevista radiofónica que había tomado la decisión de no oponerse a la iniciativa, lo que significa que como mínimo se abstendría, este miércoles rehuyó pronunciarse cuando fue preguntado por los periodistas alegando que hay que esperar a que la moción se haya presentado para tomar una decisión.

En medio del barrizal en el que él mismo se ha metido, Feijóo optó por no responder. “La moción de censura que está convocada es el 28 de mayo”, en alusión a las elecciones autonómicas y municipales, que el líder del PP trata de presentar como un plebiscito contra Pedro Sánchez que anticipe su derrota en las generales que tendrán lugar dentro de un año.

“Sobre hechos futuros e inciertos, que desconocemos si se van a producir y cuáles van a ser los candidatos, tenemos que ser un mínimo prudentes”, declaró antes de decir que su proyecto no pasa por “blanquear” al Gobierno ofreciéndole la posibilidad de ganar una votación en el Congreso precisamente ahora que “no tiene respaldo social”.

La moción, subrayó repitiendo el argumentario que su partido difunde desde que Vox anunció su iniciativa, no es para que voten 350 diputados sino para que lo hagan todos los españoles a través de “miles de urnas” en toda España.

La víspera, para sorpresa hasta de la dirección del PP, había adelantado que, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, esta vez su partido no votaría en contra de la moción. “Ya le anticipo que ‘no’ no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer“, afirmó tajante en respuesta a las preguntas que le hacía Federico Jiménez Losantos en su programa matinal en EsRadio.

Más complaciente

Un cambio de posición que consolida el discurso cada vez más complaciente de Feijóo con la ultraderecha. El nuevo líder del PP parece haber enterrado sus críticas a Vox. Y las razones que le llevaron, en la moción de censura de 2020, a aplaudir de manera entusiasta la decisión de Pablo Casado de votar en contra y de enfrentarse a Abascal en el debate que tuvo lugar en el Congreso.

“Yo no puedo más que mostrar mi alegría por esa decisión [votar ‘no’ a la moción]”. Esa posición política, subrayó entonces, le parecía “la acertada y la que espera la mayoría de los españoles”. Algo que no debe pensar ahora, que apuesta por la abstención.

En Galicia sabemos bien que la democracia gana no entrando al juego entre los extremos. El PP, ni con Podemos ni con Vox. Ni con este PSOE al que apoya el BNG. Ni fortaleceremos a un pésimo Gobierno con una moción de censura inútil de quien es hoy su mejor aliado electoral. pic.twitter.com/3IPkbmq8sC — PP de Galicia (@ppdegalicia) 22 de octubre de 2020

Feijóo pensaba en octubre de 2020 que Casado había acertado al “representar a la mayoría de los españoles” y ver “desde el principio que la moción de censura era un show parlamentario que sólo le venía bien” al Gobierno y a Vox. “Ha demostrado con contundencia que la alternativa a Sánchez e Iglesias no puede ser liderada desde la ruptura, el populismo, o la demagogia”, tres calificativos con los que señalaba al partido de Santiago Abascal y que hoy ya no utiliza. “La moción de refuerzo al Gobierno y desgaste a los populares tampoco ha prosperado”.

Hoy @pablocasado_ ha demostrado con contundencia que la alternativa a Sánchez e Iglesias no puede ser liderada desde la ruptura, el populismo, o la demagogia.



La moción de refuerzo al Gobierno y desgaste a los @populares tampoco ha prosperado — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 22 de octubre de 2020

El entonces presidente de la Xunta era en aquellas fechas mucho más crítico con el partido ultra. Decía que era “igual de extremista” que “el Gobierno socialpopulista y sus socios independentistas” y denunciaba su “ideología extrema”.

“La ultraderecha de verdad”

Feijóo venía de ganar las elecciones gallegas por mayoría absoluta con una campaña en la que no había ahorrado críticas a Vox. Él era entonces uno de los pocos dirigentes del PP que no tenía inconveniente en describir a los de Abascal como extrema derecha. Ya en 2019 decía que “Vox es la ultraderecha de verdad” en contraposición al centrismo del PP.

Entonces atacaba a Vox con el argumento de que si hubiese tenido un buen resultado en Galicia hubiesen acabado gobernando la comunidad los socialistas y los nacionalistas. “En las elecciones gallegas ha quedado acreditado: en Galicia no ha habido Vox y gobierna un partido reformista; si hubiera habido mucho Vox, hoy estarían gobernando nacionalistas y populistas, que son los que gobiernan España en este momento”.

Pero las críticas y los argumentos contra la extrema derecha han desaparecido por completo del discurso de Feijóo, que según todas las encuestas sólo podrá gobernar España si llega a aun acuerdos con Vox. Oponerse a la censura costó a Casado su relación con Abascal y abrió un abismo insalvable con la extrema derecha. Feijóo no parece querer que ese escenario se repita. El líder del PP se muestra comprensivo con las posiciones de Abascal. Como mucho subraya las diferencias, pero sin criticar las posiciones que defienden los ultras.

Entretanto, Vox extiende los plazos para presentar su moción con la excusa de que busca un candidato independiente y prolonga así el escenario que menos interesa al PP y que le obliga a tomar posición, casi a diario, en relación a la estrategia de Abascal. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explicó a Radio Nacional que antes de presentar otra vez a su líder, Santiago Abascal, primero quieren tantear a otras personas que no están afiliados a ningún partido para facilitar el apoyo de otros partidos. Lo que no se han marcado es una fecha para presentar la moción.