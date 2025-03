Feijóo renueva su compromiso tras tres años y dice que no parará hasta llegar a la Moncloa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha renovado este domingo en el cierre de la 27 reunión interparlamentaria celebrada en Sevilla su compromiso para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y no parar hasta que España tenga "un Gobierno del que fiarse", cuando se cumplen tres años de su elección como presidente del PP, según informa EFE.

"Voy a volver a repetir mis palabras de hace tres años menos tres días, que dije en Sevilla: no soy infalible, pero sí soy tenaz y no voy a parar hasta que logre que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse", ha apuntado en la intervención de cierre del evento que ha reunido a más de 750 parlamentarios del partido.

Hace tres años, mientras los otros partidos "se frotaban las manos con la crisis del Partido Popular" (que acabó con la salida de Pablo Casado y la elección de Feijóo), el PP se puso "manos a la obra" y hoy es "el primer partido de España" y "el rival a batir de todos de la izquierda y de la derecha", ha afirmado.

Estos tres años, ha dicho Feijóo, el partido se ha hecho fuerte, especialmente a nivel regional, aunque, ha reconocido, "faltó completar el 100 %" de los objetivos, es decir, llegar a la Moncloa.

"Ganamos las generales, pero el Partido Socialista prefirió la deshonra y el desgobierno a un gobierno vencedor", ha afirmado el político gallego, seguro de que podrá cumplir su objetivo final "sin atajos".

"Llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien. No renunciaremos a nuestros principios ni a nuestro compromiso ni a nuestro programa votado en las urnas. No nos someteremos al chantaje de nadie", ha afirmado el líder del PP, quien ha estado precedido en su discurso por el presidente andaluz, Juanma Moreno.

El nuevo despotismo de Sánchez

El presidente Pedro Sánchez ha sido protagonista en el discurso de Feijóo, quien ha afirmado que el socialista está ejerciendo un "régimen unipersonal en el que sobra el Parlamento", "un nuevo despotismo", el de "todo para Sánchez, pero sin el pueblo".

Un "despotismo" que se manifiesta, a su juicio, de tres maneras: impide debatir en el Congreso, incumple lo aprobado en las Cortes e incumple la Constitución.

Feijóo ha criticado que Sánchez no presente presupuestos y ha dicho que si no se somete a las Cortes debería someterse "a las urnas". "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", ha sentenciado.

El Gobierno de Sánchez, ha añadido, tampoco quiere que se vote "el plan de defensa de seguridad y soberanía que necesita España", al tiempo que "ha desaparecido el debate del estado de la nación". Todo ello, ha asegurado, es "para que no se escuche al resto de grupos parlamentarios".

"No hay principios, no hay proyecto de nación, no hay presupuesto, no hay plan de defensa, no hay seguridad, no hay mayoría progresista ni mayoría ni progreso, no hay Gobierno, no hay presidente y no quieren que haya parlamento porque saben que ya no tienen futuro", ha afirmado.

En opinión de Feijóo, Sánchez no quiere someterse a las Cámaras porque "quiere tenerlo todo bajo control porque se le está yendo de las manos".

"Tiene miedo y es normal que lo tenga. Tiene miedo a su futuro, tiene miedo a la prensa libre y a que se cuente lo que hacen. Tienen miedo a que la justicia actúe y les ponga en su sitio, tienen miedo a su propio Gobierno porque está roto, tienen miedo hasta a sus socios porque están en sus manos", ha sentenciado.

Y también tienen miedo, ha agregado, "a la libertad" y a que los españoles digan lo que piensan.