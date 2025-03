El PP utiliza un almuerzo de Aznar en el 94 para justificar que Feijóo cite a la cúpula militar para hablar de defensa

Tuvo los votos a su alcance para ser presidente del Gobierno —en una ecuación en la que incluía a Vox y Junts—, dijo Alberto Núñez Feijóo en su investidura fallida, pero no los quiso. Sin embargo, eso no ha impedido al líder del Partido Popular tratar de actuar como si lo fuera a lo largo de esta legislatura, llevando a cabo un proceso de deslegitimización dirigido al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al resto de instituciones del Estado, desde el Tribunal Constitucional al Congreso de los Diputados. La erosión de las normas democráticas, muchas de ellas no escritas, y el debilitamiento de las instituciones forma parte de esa estrategia, que el conservador evidenció una vez más el miércoles en el Congreso al pedir una reunión con la cúpula militar.

"El Jemad —jefe del Estado Mayor de la Defensa—y los responsables de los tres ejércitos tienen que sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer", dijo Feijóo desde la tribuna de la Cámara Baja en el marco del debate sobre el aumento del presupuesto en defensa. En esa línea le lanzó una advertencia a Sánchez: "Yo no estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de mi país", sostuvo, incidiendo en que él no va a ser el "socio auxiliar" del Ejecutivo, pese a compartir el incremento.

Este jueves la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió a insistir en la necesidad de que se produzca esa reunión entre el líder del PP y la cúpula del ejército en una entrevista en Antena 3, pese a que, según una fuente militar consultada por infoLibre, "es totalmente improcedente desde el punto de vista formal de las relaciones civiles-militares en un sistema democrático". Este oficial destinado en un órgano central, que prefiere no dar su nombre, asegura que "sería una interferencia inaceptable" y subraya que "los mandos militares que aceptaran esa eventual reunión incurrirían en clara responsabilidad disciplinaria".

Fuentes del equipo de Feijóo explican a este periódico que el objetivo del conservador es "conocer las particularidades y las necesidades de nuestro ejército" y aseguran que "hay precedentes de que el líder de la oposición se reúna con los mandos militares", citando expresamente el caso del expresidente José María Aznar en el año 1994. Ciertamente Aznar compartió un almuerzo con los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, como recoge esta crónica de El País, pero fue organizado por el ministro del ramo, el socialista Julián García Vargas, y el objetivo del encuentro era "conocer personalmente" a los miembros de la cúpula militar, no hablar con ellos sobre el incremento en defensa, como quiere hacer ahora el líder del PP.

La citada fuente militar asegura que "nunca" se ha producido una reunión del jefe de la oposición con los mandos militares "para tratar aspectos de política militar y de Defensa y de eventual empleo de las Fuerzas Armadas". Y añade: "Otra cosa es que hayan existido reuniones de políticos de la oposición con motivo de visitas a instalaciones militares, siempre conocidas y autorizadas por el Ministerio de Defensa", resume. Desde el PP especifican que el Gobierno tendría que estar representado en esa reunión, pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cerró el miércoles rápidamente la puerta a esa posibilidad en una entrevista en RNE.

Albares asegura que Feijóo está "yendo muy lejos" y el Gobierno lo tacha de "provocación"

Desde el Gobierno creen que se trata de una "provocación más" del líder del PP en su búsqueda por tratar de "deslegitimar" a Sánchez y proyectarse a sí mismo como líder, según trasladan a este periódico, aunque para el ministro de Exteriores la petición de Feijóo es "una de las cosas más preocupantes" que le ha escuchado a Feijóo desde que él llegó al cargo. "Ha solicitado una reunión con el Jemad y los jefes de los ejércitos, yo creo que esto ya está yendo muy lejos", subrayó, destacando la "falta de institucionalidad" del conservador.

"¿Se imagina a los partidos políticos pidiendo reuniones directamente con los militares y no con el Gobierno? Esos tiempos pasaron hace tiempo" , dijo, en alusión al periodo franquista. Acto seguido, pidió al conservador que dejé de intentar "politizar" a la administración pública y sus servidores. "Lo ha intentado durante mucho tiempo con la carrera diplomática, espero que no vaya más lejos", zanjó. Fuentes del entorno de Feijóo responden que, para ellos "es mucho más grave" que Albares "pueda ser ministro en este país".

El militar consultado considera que la petición del líder del PP es "meramente retórica" y que se inscribe en el debate parlamentario "con la intención de descalificar al Gobierno" para ejercer su competencia constitucional de dirigir la administración, incluida la militar, recogida en el artículo 97. "Se quiere señalar al presidente del Gobierno, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, como incapaz de asumir su responsabilidad", añade.

En su opinión, lo que busca el principal partido de la oposición con esta petición, que el PP no va a realizar por escrito porque ya la ha realizado en las Cortes, "busca desgastar políticamente al Gobierno" en un asunto como la defensa, que es de máxima actualidad. "Es simplemente una estrategia de oportunidad, Feijoó viene a decir 'como este Gobierno no es serio, nos reunimos con los únicos serios que son los militares'", valora.

El deber del Jemad y los altos cargos militares es ejecutar las operaciones del Gobierno

El experto también hace hincapié en que la función del Jemad como máximo responsable de la cadena de mando, es planear y ejecutar las operaciones militares decididas por el Gobierno. La orden de actuar la recibe de la ministra de Defensa, Margarita Robles por delegación del presidente. Por su parte, los jefes de los Ejército tienen encomendado el entrenamiento, equipamiento y disposición para el combate de sus respectivas fuerzas. El mando operativo es del Jemad, que es el asesor militar principal del Presidente del Gobierno.

"El control político de las operaciones militares no solo abarca la orden de actuar sino también el alcance de las operaciones, duración y medios implicados. El ámbito operativo también está sujeto al control democrático", sintetiza este cargo de la carrera militar. "La autonomía militar es exclusivamente técnica", zanja.