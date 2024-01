El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este domingo a "concentrar" el voto en la candidatura que lidera Alfonso Rueda para que no gobierne en la Xunta un "multipartito" liderado por la candidata del BNG, Ana Pontón. En concreto, ha apelado directamente al votante socialista y al de Vox, de forma que "el sanchismo no gobierne Galicia" tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero, según ha recogido Europa Press.

"A quien me votó a mí durante los últimos 15 años, yo le pediré que confíe en Alfonso Rueda el 18 de febrero. A quienes nos votaron muy recientemente el 23 de julio, les pediré que confíen en Alfonso Rueda el 18 de febrero", ha demandado Feijóo en la clausura de la XXVI Interparlamentaria del PP que se ha celebrado en Ourense bajo el lema 'Cumplir con la palabra'.

Con un discurso centrado sobre todo en Galicia y la primera cita con las urnas de este 2024, ha apelado también a los votantes del PSdeG que creen que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha "tomado el pelo" y les ha "mentido" porque "el programa electoral que se está aplicando en España no es el del PSOE sino que es el de Junts, el de Bildu y el de ERC". "Le pediré también a los que votaron al Partido Socialista en Galicia que confíen en el presidente Rueda el 18 de febrero", ha abundado.

Pide no confiarse ante las encuestas

Tras presentar a Rueda como "uno de los políticos con más experiencia autonómica de España", ha pedido no confiarse ante lo que recogen las encuestas porque "por un puñado de votos se puede estar dentro o fuera" y, según ha recalcado, "es mucho mejor estar dentro".

"Os puedo asegurar también que si hacemos una buena campaña, que si no nos creemos que vamos a ganar, que si no damos un balón por perdido, si no damos un voto por perdido, si estamos en todas las aldeas, en todos los pueblos y en todos los lugares de Galicia, si el Partido Popular sale a la calle con hambre y con ganas, os puedo asegurar que el día 18 de febrero será un gran día apuntado en la historia de Galicia", ha proclamado Feijóo, llamando a la movilización de los suyos.

Feijóo ha afirmado que al PP le "importa" Galicia porque "la confianza ha de prevalecer frente al engaño" y "la verdad ha de ganar a la mentira". "Nos importa a Galicia porque los intereses generales tienen que estar siempre por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas. Nos importa a Galicia porque no le deseamos el desgobierno que está teniendo el Gobierno de la nación", ha apostillado.

El presidente de los 'populares' ha defendido "concentrar" el voto en Rueda porque "lo otro es un multipartito", en línea con el que ya gobernó Galicia en el pasado. Es más, ha dicho que el candidato de los socialistas a la Xunta "no es de su partido" sino del BNG, en alusión a Ana Pontón.

Frente a Sánchez, “preparados para cualquier cosa"

Feijóo, ha advertido este domingo de que con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tienen que estar "preparados para cualquier cosa" porque con el actual Partido Socialista "todo absolutamente en España está en venta". A su entender, no es de "extrañar que el independentismo" esté "henchido de una enorme soberbia diciéndole a todos los españoles 'aquí se va a hacer lo que nosotros digamos'".

El jefe de los populares ha afirmado que su partido se ha ocupado de los "problemas" de la gente mientras que la Convención del PSOE ha estado centrada en "subastas privadas patrocinadas por el Gobierno de España" para poder seguir en el poder.

Tras asegurar que los socialistas "ha perdido la bandera de la igualdad", Feijóo ha recalcado que en la convención de los socialistas en A Coruña "sólo se ha hablado de los beneficios y de los privilegios para unos pocos", en alusión a la ley de amnistía, y "nada de cómo se puede mejorar el futuro de los españoles".

"Comercian con la calidad democrática y con las instituciones"

"Y todo absolutamente en España está en venta. Comercian con la calidad democrática, con las instituciones, con los presupuestos del Estado, con los derechos de los españoles y con la dignidad de los demás porque ellos hace tiempo que han perdido la suya", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Según Feijóo, "la ambición y el interés personal de Sánchez impide descartar cualquier posibilidad excepto que actúen con la responsabilidad de un hombre de Estado". "Y con este Gobierno los españoles debemos de estar preparados para cualquier cosa y me remito sólo lo que ha ocurrido esta semana", ha advertido.

El jefe de la oposición ha criticado que esta misma semana Sánchez haya dicho que "no ha pactado con Bildu". "Probablemente piense que Pamplona está ya fuera del territorio nacional y que no forma parte de España", ha exclamado.

Ironiza con invitar al mediador salvadoreño a las convenciones

Además, ha asegurado que han conocido que Sánchez "sigue negociando el futuro de los españoles y solo dan cuenta a un mediador salvadoreño". "Habrá que invitar a las convenciones para que nos explique realmente qué es lo que se está pactando", ha manifestado con ironía.

Y para "corolario", ha proseguido, han escuchado al jefe del Ejecutivo sostener en el foro de Davos "que hay que defender la democracia" cuando él "coloniza" las instituciones democráticas y las "instituciones del Estado, "trampea en el Congreso de los Diputados" y "está protagonizando el mayor retroceso democrático desde la Transición".

"Defiende la convivencia y dice que la convivencia consiste en amnistiar a unos políticos siempre que esos políticos me hagan presidente del gobierno, si no, no", ha exclamado el presidente de los 'populares' ante los diputados y senadores del PP que han asistido a la Interparlamentaria.

Ve al independentismo "henchido de una enorme soberbia"

En este contexto, ha indicado que "no es de extrañar" que el independentismo "esté absolutamente henchido de una enorme soberbia y diciéndole a todos los españoles 'aquí se va a hacer lo que nosotros digamos'". A su entender, eso es lo que ven "todos los días" en la Cámara Baja.

Feijóo ha recalcado que Sánchez "es el ahora de las expectativas independentistas", por lo que ha apelado a la "gran mayoría de españoles" para unirse "por ser el nunca al retroceso de los derechos, al egoísmo, a la ruptura, a los muros y a la desigualdad". Además, ha dicho que el PP representa el "siempre" a favor de la solidaridad y la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.

Rueda "muy arropado" por su partido

Por su parte, el presidente de la Xunta y aspirante popular a la reelección, Alfonso Rueda, "muy arropado" por su partido y con su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, "volcado" en la comunidad ante las elecciones gallegas del 18 de febrero, ha propuesto este domingo "un pacto con la gente" para revalidar una mayoría absoluta como las cuatro que cosechó su antecesor que permita "defender la dignidad" de Galicia y mantenerla lejos de las "cesiones" y "crispación".

"Sois todos muy 'riquiños' y muy 'riquiñas'", ha dicho en un discurso en el que, con el con el telón de fondo de la manifestación de Santiago por los pélets, también ha cargado contra el BNG y contra el trato del Gobierno que dirige Pedro Sánchez a Galicia. De hecho, ha advertido que los gallegos "no son tontos" y ha augurado que juzgarán la actitud sus rivales políticos y, en concreto, del Gobierno estatal el próximo 18F.

Más allá, con el lema de la Interparlamentaria por bandera, 'Cumplir con la palabra', Rueda ha manifestado su deseo de que, tras la cita con las urnas, los gallegos no tengan que "soportar bulos constantes y crispación". Por ello, ha defendido que los populares se presentan con una premisa "fundamental": "que la palabra dada siga siendo la palabra dada siga siendo la base de la buena política".

"Propongo que en Galicia el pacto sea con la gente, como siempre fue con Feijóo. Propongo que la gente confíe en ti y, una vez que te hacen presidente, el pacto sea gobernar para todo el mundo sin dejarse llevar por la manipulación y las mentiras. Necesito una mayoría que me permita hacer todo eso", ha pedido, antes de remarcar, con el contexto de España, que solo librará a Galicia de "cesiones".

Lejos del “egoísmo de los nacionalismos”

"Para eso pido la mayoría, no para otra cosa. Para no copiar las subastas nacionalistas, el egoísmo enorme que suponen los nacionalismos y los independentismos que nunca se dan por satisfechos, que siempre quieren más", ha afirmado el dirigente popular.

Como ejemplo de la propuesta popular, Rueda ha aludido a esta cita de parlamentarios de distintas cámaras y territorios. "No queremos divisiones, queremos decirle a Galicia que 'sí' desde el compañerismo", ha proclamado, antes de citar "al primer parlamentario gallego de todos", su antecesor en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Agradezco que vengas a ayudarnos"

Ante el propio Feijóo, que también participó en la clausura, Rueda ha reivindicado que el PP "se volcó" en las generales –dándole uno de los mejores resultados de España, junto con La Rioja, con quien ha admitido un 'pique'–. "Como somos gente elegante, diré que empatamos", ha bromeado, y si su jefe de filas ha avanzado una presencia intensa en la campaña del 18-F, Rueda le ha agradecido que "se vuelque".

"Agradezco que vengas a ayudarnos porque Feijóo en Galicia suma. Lo quiero tener aquí muchos días, y me encantaría que viniese Sánchez. No va a venir, pero me encantaría que se viese la diferencia entre lo que es sumar por un lado y restar por otro. Gracias por ayudar a que nos movilicemos", ha proclamado. Precisamente, su jefe de filas arrancó la jornada con una arenga improvisada en la que apeló a la máxima movilización.

"Los gallegos no son tontos"

En el polo opuesto, igual que ha cargado contra el "egoísmo" del nacionalismo, ha denunciado los "agravios" que atribuye al Gobierno central que dirige Sánchez, al que ha afeado no atender a las necesidades de Galicia con ejemplos como "el retraso" de los trenes Avril.

No en vano, con Sánchez en A Coruña, en la convención socialista, acompañado de sus ministros, Rueda ha censurado de que las veces que ha pisado la comunidad –ha ejemplificado con otra visita previa reciente– no se haya traducido en medidas o mejoras concretas para la comunidad. Por ello, ha augurado que los socialistas serán castigados el 18F.

"Los gallegos no son tontos, tienen memoria y dignidad, y hablarán el 18 de febrero", ha sentenciado, antes de cargar contra un trato por parte del Ejecutivo central que, ha advertido, "no merecen" ni Galicia ni los gallegos.

De hecho, con la manifestación de Santiago por la llegada de los pélets a la costa gallega como telón de fondo, Rueda ha advertido que sus rivales políticos no tienen "escrúpulos" y están dispuestos a atacar a los populares por cualquier vía. "Van a ir a por nosotros", ha advertido, para remarcar que solo queda "seguir defendiendo la dignidad de Galicia" y del resto de España desde la comunidad.

En su intervención, Rueda también ha tenido un guiño para la emigración –ha aludido a quienes no están en Galicia pero siguen actos como el de este domingo porque también son gallegos– y para el portavoz parlamentario del Congreso, Miguel Tellado, tras la polémica de la calvicie. "Me alegro mucho de que ese diputado calvo y con gafas sea mi amigo y se llame Miguel Tellado", ha zanjado.