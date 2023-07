Feijóo y Sánchez miden sus fuerzas para intentar una investidura con un papel clave de Felipe VI

176. Es el número mágico con el que sueña la política española. Es la cantidad de diputados para lograr la mayoría absoluta en el Congreso y asegurarse la investidura para ser presidente del Gobierno en una primera votación. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez aspiran a habitar el Palacio de La Moncloa para los próximos cuatro años tras los resultados del 23 de julio.

Tanto Núñez Feijóo como Sánchez buscan esa investidura en los próximos meses para ser el jefe del Ejecutivo. Y en estos momentos todos hacen cálculos para superar los requisitos establecidos en la Constitución española, en la que prima el número de diputados que consiga aunar un candidato, con la izquierda partiendo como favorita en estos momentos ante una derecha a la que parece casi imposible sumar y con el horizonte de una posible repetición electoral.

La investidura está regulada por el artículo 99. Una vez constituidas las Cortes –acto previsto para el día 17 de agosto–, el rey debe realizar una ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios para, “a través del presidente del Congreso”, proponer un candidato a la Presidencia.

El aspirante deberá exponer su programa ante la Cámara Baja y tiene que conseguir mayoría absoluta (como mínimo 176 de los 350 diputados). De no lograrla, se llevaría a cabo otra votación 48 horas después y valdría una mayoría simple (más síes que noes). En caso de fracaso, se “tramitarán sucesivas propuestas”. El 99.5 establece finalmente: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones”.

Las sumas de los bloques

En estos momentos, el bloque de la izquierda cuenta teóricamente con más posibilidades al aunar más apoyos. El PSOE (122) y Sumar (31) podrían llegar a 172 sumando a ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). Con la abstención de Junts (7), se asegurarían salir en la segunda votación con Sánchez como presidente. El bloque de las derechas suma 169, entre PP (136) y Vox (33), con Génova pensando también en CC (1) y UPN (1) y soñando con los cinco del PNV, algo que es incompatible si están los de Santiago Abascal. El PNV, de hecho, rechazó en la noche del lunes favorecer la investidura de Alberto Núñez Feijóo, porque, para "esta operación", necesitaría a Vox, y reiteró que el líder de los populares "ha cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a la formación ultra.

Ahora mismo, los caballos de Sánchez y Feijóo cabalgan hacia la investidura. El presidente del Gobierno en funciones reunió este lunes a la cúpula del partido en la reunión de la Ejecutiva Federal, donde trasladó el mensaje de que no va a hacer movimientos de manera inmediata y remarcó que el sistema tiene sus “plazos y procedimientos”, por lo que ahora toca esperar a la constitución de las Cortes el día 17.

Pero, a puerta cerrada y según fuentes de Ferraz, descartó que haya que repetir elecciones: “Esta democracia encontrará la fórmula de gobernabilidad”. El presidente entiende que no hay prisa inmediata y señaló ante su cúpula que la gente necesita “descansar y disfrutar de las vacaciones”. Aunque no habló concretamente de la investidura, subrayó que España había dicho no a la involución y el retroceso.

Los socialistas creen que ahora todos los partidos tienen que “reposar” los resultados y entender su papel. Ven al PP en un “diálogo consigo mismo”, es decir que prevén un fuerte debate internos dentro de las familias del PP sobre cómo actuar ante la imposibilidad de aunar una mayoría suficiente. En el otro flanco, esperan que Junts también reflexione en un contexto en Cataluña en el que el PSC ha arrasado y Sumar ha quedado en segunda posición.

Desde Sumar sí se han dado ya pasos y se ha designado a Jaume Asens, que ha sido el portavoz de los comuns en el Congreso, como punto de contacto con Junts, ya que tiene contacto directo con el partido de Carles Puigdemont.

Feijóo: "No voy a renunciar a intentarlo"

Las caras largas son la tónica durante estas horas en Génova 13, aunque mantiene Feijóo el mensaje de que va a intentar la investidura. El líder de los conservadores reconoció ante la Junta Directiva Nacional que el resultado no se ajustó a sus “expectativas” y avanzó que ha abierto contactos con Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. “No voy a renunciar a intentarlo”, lanzó ante los suyos, en un momento en el que intentan lanzar la idea de un bloqueo por parte del Partido Popular.

Por lo tanto, ahora son una semanas de incertidumbre sobre los posibles pactos, que tendrán como primera prueba de fuego la constitución de la Mesa del Congreso el próximo 17 de agosto. Esto servirá para medir qué fuerza tiene cada candidato, aunque la izquierda ve que su suma aritmética le dará el control del órgano de gobierno de la Cámara.

La política española posteriormente se puede ver en una situación inédita: que dos candidatos se ofrezcan al rey para tratar de lograr la investidura. Felipe VI encarará, previsiblemente a finales de agosto o principios de septiembre, su décima ronda de consultas desde que es monarca (su padre, Juan Carlos I, hizo diez en sus 38 años de reinado).

El rey Felipe ha vivido ya muchas situaciones en las rondas de consultas por las continuas repeticiones electorales, pero este escenario, en cambio, todavía no lo ha afrontado. Lo que sí tuvo que encarar en 2016 fue que Mariano Rajoy se negara a someterse a una investidura, por lo que el reloj del calendario no se inició y España fue abocada al bloqueo (los plazos empezaron a contar cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura fallida de la mano de Albert Rivera).

El posible dilema de Felipe VI

La Constitución española en su artículo 99 no especifica qué criterio tiene que seguir el rey en el caso de que dos candidatos quieran ir a la investidura en la misma ronda de consultas. Varios expertos consultados por infoLibre difieren sobre qué criterio tendría que adoptar el monarca ante esa situación si ninguno de los dos se aparta o deja que el otro lo intente primero.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, entiende que se trata de una fórmula “aritmética” y tiene que ir quien cuente con mayor apoyo en el Congreso. Para eso, señala, se hace la ronda de consultas, porque de otra forma sería automática la designación con el que más diputados hubiera tenido con su partido la noche electoral. “La ronda es para hacer una suma”, ahonda, para remarcar que el papel “neutral” del monarca hace que su obligación sea designar al que “más respaldo tenga”.

En cambio, Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, entiende que si los dos optan, Felipe VI tendría que proponer a Feijóo como aspirante a la investidura al haber sido el más votado. Advierte al hilo: “El papel del rey puede ser muy complicado, dependiendo de cómo salgan las cosas”. “En sentido estricto, la ronda de consultas es para proponer un candidato que pueda lograr la investidura. Hasta 2015 se designaba a quien había ganado. Pero a partir de 2015 Rajoy declinó y luego se designó a Sánchez”, recuerda.

Añade además: “En el actual caso se puede dar una circunstancia que nunca se ha dado en la historia de España: dos partidos que quieren ser propuestos para la investidura. Lo más lógico sería, dado que hay un ganador en escaños, que el rey proponga primero a Feijóo. Y si no la logra, sería el momento de proponer a Sánchez. Aunque desde el punto de vista estricto podría proponer al líder socialista. Para no comprometer su neutralidad podría hacerlo si el líder del PP rechaza ir a la investidura, como pasó con Rajoy”.

También se adentra en esta cuestión José Sanromá, abogado y experto en temas constitucionales, que entiende que el rey debe postular a aquel candidato que “aporte el mayor número de votos de diputados”, aunque no sean de su grupo parlamentario. Y avisa, no obstante, de que habrá un “juego sutil” por parte de los dos aspirantes: “Habrá que ver si Sánchez espera a que salga primero Feijóo o si se juega la baza de intentar ir el primero llevando al rey un compromiso de que me van a votar”.