La Fiscalía pide prisión para un policía nacional por torturar a migrantes en Canarias

La Fiscalía de Canarias solicitará la semana próxima tres años y tres meses de cárcel para un policía nacional al que acusa de haber torturado y maltratado a dos inmigrantes recién llegados en patera a Lanzarote, para intentar conseguir de ellos información sobre quién fletó su embarcación.

Los hechos se juzgarán el próximo martes en la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas y presuntamente ocurrieron el 1 de enero de 2024 en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote), el recurso policial donde los inmigrantes pasan 72 horas detenidos tras su llegada, hasta ser identificados.

Ese día, asegura la Fiscalía, dos inmigrantes sufrieron golpes y malos tratos a manos de un policía nacional enviado a Lanzarote en comisión de servicios para reforzar a la plantilla del CATE. En concreto, el Ministerio Público acusa a A.B. de haber propinado un fuerte bofetón en la cara con la mano abierta a un inmigrante al que interrogaba para conseguir que le contará quién había organizado o fletado la patera en la que había llegado a la isla.

Previamente, añade, había propinado otro bofetón en la cara y una patada en la pierna a otro inmigrante, en las mismas circunstancias.

La Fiscalía sostiene que el policía cometió esos hechos con ánimo de provocar "absoluta humillación, menosprecio o descrédito" a los dos hombres a los que presuntamente maltrató y a los que provocó un estado de "angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego", aunque sin llegar a ocasionarles lesión alguna.

La Fiscalía General del Estado califica el primero de los ataques como delito de torturas y el segundo como delito contra la integridad moral, por los que demanda penas de dos años y año y tres meses de cárcel, respectivamente. Además, solicita que el policía sea inhabilitado para desempeñar empleos públicos durante un total de trece años.