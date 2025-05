A Frank Cuesta "se le va de las manos": ni tenía cáncer, ni salvaba animales en el santuario que visitó Ayuso

"He sido un personaje y se me ha ido de las manos", ha reconocido este martes Frank Cuesta, conocido por programas de televisión como Frank de la jungla. En un largo vídeo publicado en su canal de Youtube, Cuesta ha admitido haber engañado a "todo el mundo", admitiendo que no tenía cáncer, no tenía conocimientos veterinarios ni salvaba animales. "Todos los animales del santuario han sido comprados" para enseñarlos redes sociales y sacar rédito económico gracias a las visitas. "Era más una granja de animales, que un santuario", afirmaba en referencia a la finca en la que guarda animales desde 2021, y que ha visitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como los streamers TheGrefg y Plex.

"No es sarcasmo! Es la realidad!!", insistía en los comentarios ante la incredulidad de sus seguidores. Cabe recordar que la policía tailandesa arrestó el pasado mes de febrero a Frank Cuesta por posesión ilegal de animales y, además, su santuario no estaba reconocido legalmente por el departamento de parques nacionales de Tailandia.

En los últimos años, Cuesta ha sido objeto de polémicas por sus insultos y vejaciones públicas a creadoras de contenido, sus comentarios denigrantes sobre el colectivo LGTBIQ+ y las críticas constantes al Gobierno de España que lanzaba en directo desde su canal de YouTube. Pero la última, y la que le ha llevado a publicar este vídeo, apareció el pasado miércoles cuando audios filtrados por el que fuera su socio en Tailandia se viralizaron en redes sociales. En los audios se podía escuchar a Frank Cuesta decir cosas como: "Voy a hacer un mix con comida de gato y veneno para que explote por dentro" o "Acabo de pillar tres suricatas pequeñas y me las han dado bastante baratas". Estos audios desmontaban por completo el personaje animalista que, durante años, ha interpretado Frank Cuesta y por el que se hizo popular hace más de 10 años.

A primera hora de la tarde de este martes, Frank Cuesta ha emitido otro vídeo en directo asegurando que le habrían obligado a "leer un guion para parar el acoso" y ha eliminado el vídeo con el comunicado de su canal.