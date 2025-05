Gallardo dimite como presidente de la Diputación de Badajoz y propone al PP suprimir los aforamientos

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha anunciado que dejará la presidencia de la Diputación de Badajoz el próximo viernes, después de la celebración del pleno correspondiente del mes de junio, así como su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), según recoge EFE.

En una rueda de prensa en Mérida, también ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de Extremadura para eliminar la figura del aforamiento como muestra de que su entrada en la Asamblea y a la condición de aforado no es una estrategia tras por su procesamiento en el caso David Sánchez.

Gallardo ha explicado que "puesto que el PP está muy interesado" por su aforamiento, le ha trasladado a la presidenta de la Junta y del PP, María Guardiola, abrir un debate en la Cámara para modificar el Estatuto de Autonomía y suprimir esta cuestión, ya que solo es posible con el acuerdo de PP y PSOE.

La eliminación de esta condición afectaría a todos los diputados de la Asamblea y a los miembros del Consejo de Gobierno, según Gallardo, que también ha dicho que el PSOE propondrá que en esa modificación se incluya el blindaje de servicios públicos, aunque "si el PP quiere que sea solo aforamiento, será aforamiento".

Gallardo ha defendido que frente a los que critican sus "prisas" para ser aforado, cree que lo que ha tenido es "paciencia", aunque reconoce que, quizás ha sido "ingenuo" por decir que esperaría a que terminase la instrucción del caso judicial por la contratación del hermano del presidente del Gobierno por la Diputación de Badajoz.

El dirigente socialista también ha rechazado las declaraciones del consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, de que podría renunciar al aforamiento, pues, según ha dicho, no es una cuestión personal sino que va unida a la condición de diputado, de ahí que se proponga la modificación del Estatuto de Autonomía "para no engañar" a los extremeños.

Tras reiterar que aforamiento "no supone ni inmunidad ni impunidad", ha afirmado que los que dicen que le beneficia que el caso sea juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y no por la Audiencia Provincial de Badajoz, no dicen que también le perjudica porque "pierdo una instancia". "Me da lo mismo quien lo juzgue porque soy inocente y no he hecho nada", ha remarcado Gallardo, que considera que relacionar su aforamiento con protección es "engañar a la gente".

Miguel Angel Gallardo también ha confirmado que el próximo jueves ya será el encargado de hacer la preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el pleno de la Asamblea, ya que el grupo parlamentario socialista ya ha presentado la nueva composición del mismo, en el que él pasa a ser el presidente.