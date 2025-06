García Ortiz insiste en que no dimitirá: "No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado este viernes que no va a dimitir pese a su procesamiento por revelación de secretos en relación al presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso porque, ha asegurado, "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general". "Como fiscal general del Estado, hice lo que tenía que hacer", ha subrayado García Ortiz, quien ha calificado de "absolutamente impecable", la actuación de la Fiscalía en este caso, según informa EFE.

Lo ocurrido, según ha dicho García Ortiz en respuesta a los medios antes de la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, nace en marzo del año pasado, cuando una actuación de la Fiscalía “pretendía ser manipulada con una mentira”, ante lo que él recopiló “el material de la verdad para defender la honorabilidad y el buen trabajo de la Fiscalía”.

Desde entonces, “no ha cambiado el panorama”, por lo que su permanencia en el puesto “es absolutamente normal” con un doble objetivo: “Poner de manifiesto la honorabilidad de la Fiscalía y dar a los ciudadanos el derecho a una información veraz”.

Ha reconocido, no obstante, que aunque esa es su decisión, tiene dudas y la posibilidad de marcharse es un planteamiento que se hace a diario, pero “la Fiscalía debe ser fuerte y debe permanecer fuerte”, pues defiende que "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general". “Creo que si yo no permaneciera en mi puesto, el siguiente fiscal general iba a ser una persona débil”, ha dicho para defender que “con la vista en el futuro para la Fiscalía española” lo más adecuado es continuar, siempre con el “máximo respeto” a las decisiones judiciales.

Ha defendido su inocencia, aunque “hay un punto de prudencia institucional, natural, y también hay un punto de prudencia procesal” que establece que lo que tenga que “alegar o desmentir o cuestionar” lo vaya a hacer en el marco del procedimiento y no en público.

Respecto a la dimisión de Santos Cerdán, como secretario de organización del PSOE por su supuesta implicación en el caso Koldo, ha afirmado que la posición institucional de la Fiscalía es que tiene “un papel muy relevante en las investigaciones que se están sucediendo”, aunque no es posible “opinar sobre aquello que se está investigando y está judicializado”. “La Fiscalía tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción que es ineludible”, ha concluido.