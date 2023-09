Génova confía en una gran afluencia de toda España al acto de Madrid que contenga el protagonismo de Ayuso

“Yo llevo cinco autobuses”. Esta confesión la hacía una diputada del PP a otros compañeros mientras abandonaba la sesión plenaria del jueves en el Congreso. Ha sido una semana dura para el Partido Popular, con críticas internas por el papel de Borja Sémper. Pero ahora todos los conservadores suman esfuerzos para el acto del domingo en Madrid.

Arrastrado por el ala más dura, Alberto Núñez Feijóo convocó para el día 24 un gran acto en la plaza de Felipe II para protestar contra una posible ley de amnistía (apenas 48 horas antes de que arranque el debate de su investidura fallida). Y en la dirección del PP subrayan que tiene que salir muy bien esa foto, que debe haber miles de personas y servir para coger aire.

Como señala un parlamentario del PP, debe ser la instantánea que represente que la “calle está en pie” contra Pedro Sánchez. Por ello la movilización es máxima en estos momentos en todos los territorios, que están llamando a sus cargos y militantes para llenar ese espacio en una de las zonas más conservadoras de la capital. No creen que tengan problema para copar el lugar escogido, que se cambió después de que en un primer momento se pensara en la plaza de España (mucho más grande y difícil de cubrir).

"Feijoo tiene que ser el protagonista"

El PP madrileño, como jugador local, también piensa enseñar músculo y movilizar a miles de personas. Pero esto, como explican fuentes populares, también puede tener un efecto negativo para Núñez Feijóo: que Isabel Díaz Ayuso se convierta en la gran protagonista. Ese temor a la repetición de los gritos de apoyo de “Ayuuuso, Ayuuuso” que se escucharon en la calle Génova durante la noche electoral del 23 de julio está presente.

No obstante, fuentes cercanas a Núñez Feijóo indican a infoLibre que esto puede placarse por la presencia confirmada de otros barones del partido en Madrid este domingo. “Por eso es muy importante que venga Juanma Moreno”, indica una persona de confianza del presidente popular. También la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy ayudará a diluir la sombra de la líder de los populares madrileños. La idea de Génova es que sea Feijóo quien capitalice esa foto. “Él tiene que ser el protagonista”, apostillan las fuentes.

Feijóo desemboca este domingo en el acto en Madrid después de una semana con fuertes marejadas internas en el Partido Popular y sus consecuencias: la dirección vuelve al discurso más duro tras las críticas. La intervención del martes de Sémper en el Congreso hablando en euskera sembró el desconcierto en buena parte del partido, especialmente en los sectores más extremos.

"No estamos para florituras"

Sémper se corrigió el jueves cuando ya hizo la intervención en el pleno final para aprobar el nuevo reglamento del Congreso íntegramente en castellano (sólo pronunció “egun on” en euskera). Fuentes de la dirección de Génova 13 enmarcan el cambio en la “solemnidad” que requería el momento y tras haber abierto Pedro Sánchez la puerta a la amnistía durante la rueda de prensa que dio en Nueva York. “No estamos para florituras”, ahondan desde la dirección del Partido Popular.

Los populares han recuperado el tono más bronco. También Feijóo en una comparecencia al acabar el Pleno de este jueves acusó a Sánchez de “fraude electoral” y llegó a tildar de “karaoke” la sesión en la Cámara Baja. El dirigente popular dijo que su investidura es “más imprescindible” ahora tras el “engaño” del PSOE y consideró ante los periodistas que la democracia española está en un “punto de inflexión”. El popular no tiene previsto reunirse con más partidos para intentar buscar los cuatro diputados que necesitaría para la mayoría absoluta y dedica a estas horas a llamar a presidentes autonómicos. El jueves por la tarde charló con el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los críticos del PSOE con Ferraz, aunque no le pidió votos disidentes.

Estos días complicados en el Congreso para el PP han despertado ya incluso rencillas dentro del grupo parlamentario. “Es inadmisible lo que han hecho con Sémper”, se lamenta un parlamentario cercano a Feijóo, quien critica que compañeros suyos se dedicaran a difundir comentarios a los periodistas en el mismo patio de la Cámara Baja o llamando a los informadores nada más acabar la sesión plenaria.

El sector más duro ha visto con buenos ojos el cambio de Sémper este jueves, como comenta un parlamentario: “Ha estado bien hoy. Es nuestra responsabilidad movilizarnos frente a un Sánchez que hará todo lo que esté a su alcance por el poder y cambiar el orden constitucional”.

Expectación ante el discurso de Feijóo

En el PP hay mucha expectación por el discurso de investidura de Núñez Feijóo, a pesar de que todos ya dan por hecho de que será fallida la votación. Pero también habrá muchas lecturas internas sobre qué tipo de oposición va a hacer en un momento de vaivenes y en el que el ala dura de José María Aznar y Esperanza Aguirre piden continuamente más madera.

Las tensiones también han estado provocadas por la relación con Junts, con los vaivenes de la dirección por reunirse o no con los de Carles Puigdemont. Esto ha tensado especialmente la relación entre Génova 13 y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, una persona de máxima confianza de Pablo Casado y al que muchos ven ya de salida dentro de poco. Y sectores del partido esperan además una reestructuración dentro del organigrama del PP, donde no gusta la forma de operar de Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Miguel Tellado.

Muchas veces en Génova 13 se actúa sin coordinación y se duplican llamadas, además de hacerse movimientos que no conocen los unos y los otros. Esto hace que la operatividad, según algunos territorios, no sea la más efectiva. En el punto de mira está Elías Bendodo, pero desde el PP-A Juanma Moreno está presionado para que no sea la ficha que caiga en ese nuevo rumbo.

Los populares, no obstante, cruzan los dedos para que en una carambola Sánchez no logre la investidura y se tengan que repetir las elecciones en enero del año que viene. Creen que podrían subir por el voto útil y la situación de inestabilidad. No obstante, la encuesta hecha pública por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibuja otro escenario, con el PSOE ganando (33,5%), casi dos puntos por encima de los populares (31,7%). Sumar sería la tercera fuerza, con un 11,9%, por delante de Vox, que se quedaría en el 11,1%.