El Gobierno acusa a Feijóo de mentir por decir que no se crean "plazas de médicos y de MIR"

El Gobierno acusa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir por responsabilizar a Moncloa de los recortes del PP en sanidad. El líder conservador ha asegurado este domingo en un acto celebrado en Sevilla para presentar a los candidatos a las elecciones municipales de las ocho capitales andaluzas y de las localidades de más de 20.000 habitantes de la región que el Ejecutivo es el culpable del estado actual de la sanidad pública porque no "crea plazas de médicos y no amplía la oferta de los MIR" y por tanto "no hay médicos de atención primaria y no hay pediatras de atención primaria".

Según Feijóo, el origen del problema detrás de las protestas de las últimas semanas por profesionales y usuarios de atención primaria en varias regiones del país es del Gobierno, como la que ha tenido lugar este mismo domingo en Madrid, Santiago de Compostela o Burgos. "¿Y la culpa la tienen los presidentes del PP? Sorprendente conclusión. Ahora ya entiendo por qué no hay plazas y por lo que no interesa solucionarlas ahora", ha afirmado el presidente conservador.

No obstante, fuentes de Moncloa defienden que esto es falso ya que en sanidad no solo hay que gestionar sino que también hay que planificar. Por ello, el Gobierno, comprometido con la mejora del sistema de salud, sostiene que está acometiendo una serie de reformas para mejorar la situación y que además ha convocado más de 67.000 plazas de profesionales sanitarios.

Además, desde 2018 y según Moncloa, las plazas de MIR se han incrementado en un 40% y las de medicina de familia un 36%. El pasado mes de enero, un total de 27.796 personas se presentaron al examen para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

Según explicó el Ministerio de Sanidad, se trató de un "nuevo récord" en el número de plazas convocadas para reforzar la sanidad pública tras cuatro años de incremento. No obstante, Moncloa insiste en que, aunque existe un esfuerzo por parte de las comunidades de ofertar más plazas, lo cierto es que en Familia, por ejemplo, se han quedado 54 plazas sin cubrir.

El Gobierno también defiende que los recortes producidos durante el Ejecutivo de Rajoy aún se están revirtiendo y que están trabajando en mejorar las jubilaciones y las homologaciones. Además, en los Presupuestos, sostiene que se incluyó una partida de 52 millones de euros para incrementar las plazas en las facultades de Medicina y otra de 1.000 millones para Atención Primaria.