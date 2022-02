El Gobierno descarta un envío inminente de tropas a Ucrania

No habrá tropas de la OTAN en Ucrania. La hoja de ruta del Gobierno español es seguir los pasos tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, que ya descartaron este jueves el envío de soldados a la frontera con Rusia. "Ucrania no forma parte de la OTAN y, por tanto, no se contempla en este momento un despliegue de fuerzas", explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en RNE, descartando que España esté barajando el envío de soldados. Tanto la OTAN como la UE sí trabajan ya para reforzar la presencia militar en países europeos próximos a Rusia que ya han mostrado su inquietud y denuncian sentirse amenazados por los planes expansionistas de Vladimir Putin.

Margarita Robles defendió la aplicación de sanciones "severísimas" a Rusia si Putin no ordena la retirada militar y calificó la intervención militar rusa "de una gravedad extraordinaria" y un "ataque a la legalidad internacional" e integridad territorial de un país.

Sánchez pide que el ataque ruso no quede impune

Antes, tras participar en un Consejo de Seguridad Nacional extraordinario presidido por el Rey, el presidente del Gobierno también condenó las "inaceptables" acciones militares del Gobierno ruso de Vladimir Putin, al que acusa de violar la legalidad internacional. El líder del Ejecutivo asume que el conflicto provocará consecuencias económicas en España y en toda la Unión Europea. En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez exigió a Putin que cese la "invasión" de Ucrania y la "violación flagrante" de su soberanía nacional e integridad territorial. "España defenderá la legalidad internacional, se desvivirá por restablecer la paz y se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por el conflicto", garantizó.

"Los hechos son muy graves, y son muy simples a la vez: una potencia nuclear ha violado la legalidad internacional y ha comenzado la invasión de un país vecino, al tiempo que ha amenazado con represalias a cualquier otra nación que socorra al país agredido", explicó Sánchez. "Es, por tanto, desde todo punto de vista una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania".

Sánchez quiso destacar que el Gobierno está comprometido con la paz y que, para ello, la mejor manera de garantizarla es "frenar cuanto antes" esta agresión. En ese contexto justificó la aprobación de un primer paquete de sanciones a Rusia para impedir que prosiga con unas acciones que ya han costado "demasiadas vidas". También destacó que "hemos apurado hasta el extremo la vía diplomática, la vía del diálogo, y a la vez hemos recalcado que junto con toda Europa no aceptaríamos nunca una agresión injusta e injustificada. Es necesario que mantengamos esa unidad de todos los que creemos en la democracia".

En cuanto a las consecuencias para España. reconoció Sánchez que el conflicto "sin duda" tendrá un impacto en la economía española y europea y ha asegurado que la UE lleva tiempo preparando la respuesta para tomar "cuantas medidas sean necesarias para mitigar el impacto económico y energético". "Tomaremos las medidas que sean necesarias para mitigarlo", aseguró. "La UE tiene una nueva oportunidad de demostrar unidad, solidaridad e integración" dijo antes de pedirle expresamente a Putin "que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento" de la independencia de Donetsk y Lugansk y que "cumpla sus compromisos de Minsk".