El Gobierno dice que España no ha exportado material letal a Israel desde 2001 ante los reproches de Sumar

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, ha afirmado este martes que España no ha autorizado exportaciones "definitivas" de armas ni equipos letales a Israel desde 2001, una decisión tomada en el marco de la Segunda Intifada, ante los cuestionamientos de su socio de Gobierno Sumar y algunos de sus aliados parlamentarios habituales, tal y como ha recogido Europa Press.

Así lo ha hecho saber en su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso para presentar el informe de exportaciones de material de defensa y doble uso correspondiente a 2022 y elaborado por su organismo, donde ha querido referirse al intercambio comercial de material de defensa con Israel por el malestar que genera a los aliados parlamentarios, especialmente desde el recrudecimiento en octubre del conflicto con Hamás.

Méndez, que se ha declarado "consciente de la sensibilidad" por el conflicto entre Israel y Hamás, ha precisado que España mantiene una "política enormemente prudente" en cuanto a ventas de armas al Estado hebreo y que, desde enero de 2001 y a raíz de la Segunda Intifada, "no ha autorizado la exportación definitiva de ningún arma ni equipo que resultasen letales".

La secretaria de Estado de Comercio ha querido precisar que España sí envía este tipo de material a Israel, pero estos envíos tienen "carácter temporal". Es decir, se usan en "demostraciones, ferias, reparaciones o reexportaciones". "Tampoco se han utilizado exportaciones de equipos que pudiesen ser empleados como material de las Fuerzas Armadas de Israel", ha añadido Méndez.

Así, según ha precisado, las exportaciones e importaciones de material de defensa con Israel se derivan, "en gran medida, de acuerdos y convenios firmados entre ministerios de defensa, fundamentalmente en el desarrollo de programas de cooperación en el ámbito militar". Asimismo, en determinados casos, también se han cerrado acuerdos para el suministro o la actualización de sistemas de armas esenciales a las Fuerzas Armadas españolas.

Sobre las reexportaciones, también ha querido aclarar que significa que el material enviado se devuelve, por lo que no existe el riesgo de ser utilizado en ningun conflicto. Ha reconocido que en las estadísticas este tipo de envíos pueden aparecer como exportaciones, algo que ha achacado a que las cifras son "transparentes", pero ha matizado que, en ocasiones, ni siquiera tienen valor comercial porque precisamente son "de ida y vuelta, nunca definitivas".

Embargo de armas

Durante sus turnos de intervención en la Comisión de Defensa, los representantes de Sumar y ERC, Txema Guijarro e Inés Granollers respectivamente, han insistido en la relación comercial en el ámbito de la defensa entre Israel y España. Guijarro se ha interesado por envíos de municiones a finales de 2023, y ha reclamado un embargo de armas al Estado hebreo.

Asimismo, y como ha hecho su compañera de ERC, han pedido al Gobierno que valore la posibilidad de no comprar productos de este tipo a Israel, alegando que España es "un gran comprador que triplica anualmente las exportaciones". Guijarro ha abogado por trabajar para "una desconexión a medio y largo plazo" de la "dependencia" que Madrid mantiene de ciertos productos que compra a Tel Aviv.

De su lado, Méndez ha recalcado que España no firma acuerdos de este tipo con Israel desde el 7 de octubre de octubre de 2023. Más de 30.000 personas han muerto desde entonces en la contraofensiva. Los envíos de finales de 2023 se corresponden con licencias autorizadas con anterioridad a esa fecha.

En referencia al embargo de armas contra Israel, la secretaria de Estado ha recordado que, actualmente, no hay ninguno vigente ni en la UE ni en la ONU.

"No existe tal cosa, existen actos administrativos en relación con esa política de no autorización de nuevas licencias, así como existen actos administrativos previos al 7 de octubre de autorizar exclusivamente exportaciones no definitivas en lo que se refiere a armamento letal, son exportaciones temporales", ha repetido.

Productos de doble uso

Por su parte, el representante del PNV, Mikel Legarda, se ha interesado por si el material de doble uso, productos que pueden utilizarse en los campos civiles como militares, tienen para el Gobierno la misma consideración que el material de defensa y el armamento en lo que a Israel se refiere y ha preguntado por cifras concretas.

Méndez ha dado datos de 2023: Israel compró tecnologías por valor de 1,7 millones de euros en software, tarjetas de seguridad y sistemas de empresa para el sector de la ciberseguridad, entre otros productos. También ha querido dejar claro que estas exportaciones también se someten a instrumentos para garantizar que se desvíen del uso civil al militar.