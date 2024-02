El Gobierno rechaza el cierre "arbitrario" de la plaza de España y critica la "deslealtad" del Ayuntamiento

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes que no comparte el planteamiento "arbitrario" del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929; y cobrar una entrada a los turistas; acusando de "deslealtad" al Gobierno local del PP porque el Estado es titular de la galería y el edificio que rodean a dicha plaza y que conforman también dicho enclave, pero no tiene comunicación "oficial" de la propuesta.

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación y recogidos por Europa Press, Pedro Fernández ha explicado que hasta el momento, ni la Delegación del Gobierno central en Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno, ambas entidades con sede precisamente en el edificio de la plaza de España, tienen comunicación "oficial" por parte del Ayuntamiento respecto a esta "decisión del cierre" de este emblemático espacio público e icono turístico.

En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla, según confirmó este domingo su alcalde, planteará a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, un convenio de colaboración con el que crear una "unidad de gestión" para el mantenimiento y la conservación de la Plaza de España que supondría, entre otras medidas, cerrar el conjunto monumental obra de Aníbal González para la Exposición de 1929 y cobrar una entrada a los turistas, de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75% para las arcas municipales y un 25% para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

Pedro Fernández, en ese sentido, ha avisado de que no comparte "el concepto de cerrar una plaza" ideada hace ya casi cien años como "un abrazo a Iberoamérica, una apertura al mundo". Además, ha alertado de que se trata de una "decisión arbitraria que no se puede llevar a cabo sin contar con el Gobierno, titular del edificio y de la galería, que tiene acceso directo a la plaza". Así, ha criticado esta "deslealtad absoluta" del Gobierno local al Estado, sobre todo porque una medida así "afecta directamente a la ciudadanía" que acude a las dependencias estatales de la Plaza de España "a recibir un servicio público".

Espadas pide al alcalde rectificar tras el "rechazo" causado

En la misma línea se ha posicionado el secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en la provincia sevillana, Javier Fernández, que han coincidido este lunes en pedir a Sanz que "rectifique" y renuncie a esta idea ante el "rechazo" y el "clamor" que se ha generado en contra de esa propuesta. Así se han manifestado a preguntas de los periodistas ambos dirigentes socialistas en una atención a medios durante una concentración en defensa de la sanidad pública organizada por la formación socialista ante el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza.

Juan Espadas ha replicado al alcalde hispalense a propósito de esta cuestión que "es de necios confundir valor con precio", y "no tiene precio lo que le ofrecemos a los visitantes que llegan a esta ciudad cuando pueden contemplar el valor de un patrimonio como el de la plaza de España", según ha abundado. El exalcalde y líder de los socialistas andaluces ha llamado la atención acerca de que "parece que ahora" José Luis Sanz "se ha dado cuenta de que no tiene recursos para la seguridad, la limpieza y otros servicios públicos", y ha remarcado que "de esto no hablaba cuando era candidato" a la alcaldía en las elecciones locales del pasado mes de mayo.

El secretario general del PSOE-A ha planteado si, "cuando lo que realmente tiene que decir" el alcalde "es si Sevilla tiene necesidad de tener ingresos adicionales como consecuencia de un incremento del turismo estable y permanente como el que vivimos desde hace unos años, por cierto desde que gobierna el PSOE en la ciudad, no sería más lógico resolverlo como hacen todas las ciudades al nivel internacional que tiene Sevilla, que es siendo capaces de instaurar de una vez por todas la tasa turística en esta ciudad".

Por su parte, Fernández ha considerado que dicha propuesta sobre la Plaza de España es "una nueva invención y una nueva improvisación por parte del alcalde de Sevilla", que ha recibido "un clamor" de peticiones de que "rectifique" esa propuesta, "se deje de improvisaciones y que verdaderamente ponga encima de la mesa un plan serio y riguroso para el turismo, en este caso, de la capital" hispalense. "Sin entrar en la legalidad o no" de esta propuesta sobre la plaza de España, "lo que sí nos parece es un auténtico disparate en un doble sentido", según ha aseverado Javier Fernández, quien por un lado ha defendido que "el proyecto global que se tiene que afrontar es el de la tasa turística global de toda la provincia y, en este caso, de todo el turismo que llega a la ciudad" de Sevilla.

Adelante llama a movilizarse contra la "barbaridad" de "intentar privatizar" la plaza de España

Adelante Andalucía ha realizado este lunes, de la mano de su responsable de Organización, Néstor Salvador, un llamamiento a la "movilización" ciudadana contra la "barbaridad" que, en su opinión, supone la idea del gobierno local de "privatizar" la plaza de España, que constituye "un símbolo de Sevilla y de Andalucía", según ha remarcado.

Néstor Salvador ha criticado que "privatizar un Bien de Interés Cultural es la nueva ocurrencia del Partido Popular que está saliendo en todos los medios de comunicación porque es una barbaridad", y ha remarcado que ese es "el modelo del PP", que pasa por "privatizar un espacio público" al que "no sólo van los turistas", sino al que acuden "los sevillanos y los andaluces a pasear, a hacer vida", como ocurre con "las plazas públicas", según ha abundado.

El representante de Adelante ha considerado que la propuesta del alcalde de Sevilla es "un ataque directamente a la ciudadanía" de esa capital, y "supone un paso más en la expulsión de la ciudadanía para uso de un turismo masivo que está destruyendo las ciudades".

Facua: "Estas medidas contribuyen a transformar la capital en un parque temático"

Facua Sevilla también ha expresado este lunes su "profundo rechazo" a esta propuesta. Esta decisión representa, para Facua, "un paso atrás en la concepción de la ciudad como un lugar abierto para el disfrute de la comunidad y un nuevo giro hacia la privatización, ya evidenciado con el cobro por la entrada al Patio de los Naranjos de la catedral o con la ordenanza de veladores".

Asimismo, destaca la importancia de preservar espacios emblemáticos de la ciudad como la plaza de España, y apuesta por evitar su utilización para macroeventos que pueden generar deterioro y causar daños al patrimonio, acogiendo actualmente este espacio el festival de música Icónica.

"Medidas como la que ahora plantea Sanz contribuyen a transformar la capital hispalense hacia un modelo que bien podría compararse con un parque temático, alejándose de su esencia como un espacio compartido por todos", señala Facua, apostando por la implantación de una tasa turística que, "de manera global, sea una herramienta para el cuidado de espacios y la financiación de servicios públicos".

La asociación lamenta además que el Ayuntamiento de Sevilla plantee el cerramiento de la plaza de España "sin antes haber hecho un estudio pormenorizado de cómo afectaría dicha decisión a la población en su conjunto, ni cuál sería el impacto económico real de llevar a cabo una decisión de este calado".