Gómez Perpinyà: "Espero que Leonor no sea reina de España"

El Senado despierta. La Cámara Alta ha cogido brío desde que es el escenario de los duelos parlamentarios entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. A sus espaldas lleva la fama de ser un lugar lleno de jarrones chinos políticos, de viejas glorias de retirada, de cargos orgánicos a recolocar. Pero ahora sus moquetas se zarandean al ritmo de los flashes y los grandes titulares.

Pero también hay jóvenes políticos que pisan fuerte en la plaza de la Marina Española. Pablo Gómez Perpinyà (1989) es uno de los representantes de la Asamblea de Madrid en estos lares. Y se nota incluso en sus calcetines: con jugadores del Atlético de Madrid. Eso marca mucho a la hora de ver la vida. Campana sobre campana.

LOS CUARTOS…

1- ¿Sirve para la política ser del Atleti?

Para la política no necesariamente. Pero sí para la vida, y eso es lo más importante.

2- ¿Qué hay de verdad en que el Senado es un cementerio de elefantes?

Hay algo de verdad, pero algunas de las cabezas más brillantes de la política española están en el Senado.

3- Representa a Madrid, ¿es muy de Mario Vaquerizo?

No soy de Mario Vaquerizo. Y represento a los madrileños por encima de todo.

4- Y, como madrileño, defina libertad.

Está muy condicionada de que todos podamos realizar aquellas cosas que deseamos y, para eso, es necesario igualdad de oportunidades. Libertad e igualdad son conceptos que están totalmente atravesados el uno por el otro.

LAS CAMPANADAS…

1- Tienen muy cerca aquí el Palacio Real, ¿ve a la princesa Leonor de reina de España en el futuro?

Espero que no. No por ella a nivel personal.

2- Más Madrid y menos…

Mal rollo y enconamiento en la política, que es lo que ha aportado Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid.

3- ¿Qué libro le recomendaría leer a Ayuso?

La reforma federal: España y sus siete espejos, de Juan José Solozábal.

4- ¿Qué hay de verdad en la leyenda de la sombra de Miguel Ángel Rodríguez?

Hay mucho mito, la principal responsable de las cosas que hace y dice es la propia Ayuso. Pero indudablemente él no ha contribuido a moderar los peores defectos de ella.

5- En la Asamblea sí se encuentran los ex, ¿se habla con los diputados de Podemos?

Hablo con todos mis ex, sin distinción.

6- ¿Qué insulto le ha dolido más en la Asamblea de Madrid?

No que me duela, pero sí que me indigne. A la política hay que venir llorado y estar preparado para digerir muchas cosas que no nos gustan. Pero sí me indignan mucho las acusaciones de ignorancia. Cuando te lo dice un adversario y luego compruebas quién es, pues te llevas las manos a la cabeza.

7- ¿Ilegalizaría a Vox?

No.

8- ¿A qué político le pondría un museo?

La política no tiene que estar en un museo, los políticos tenemos que favorecer que en los museos estén los objetos de culto y aquellas cuestiones que merecen la pena preservarse por los siglos de los siglos. La política es temporal y efímero por naturaleza. Está bien que los políticos aparezcan, pero también que desaparezcan.

9- Un consejo para los ‘cayetanos’.

Que hagan un ejercicio de empatía y de patriotismo en el mejor sentido de la palabra: hacernos cargo de que quizá no todo el mundo tiene las mismas posibilidades que tienen ellos. Creer en España y en la Comunidad de Madrid y ser patriota es ser capaz de ponerse en la piel del otro.

10- ¿Qué es ser de izquierdas en 2023?

No creo que haya una única visión monolítica. Para mí, es creer en la igualdad de oportunidades y en que las instituciones públicas son capaces de reducir las arbitrariedades del mercado. En definitiva, ser capaz de ofrecer horizontes y certezas al 99% de la población.

11- ¿A qué político le gusta escuchar?

A muchísimos. Indudablemente, a Íñigo Errejón. También a Yolanda Díaz. Y, por decir algún elemento contrario, me gustaba escuchar a veces a Pablo Casado. Particularmente mucho en la moción de censura de Vox y dio la sensación por un momento de que podía ser ese líder del espectro de la derecha conservadora. Luego cayó en otras posiciones políticas. Pero me gusta escuchar a gente que no piensa como yo.

12- ¿Tiene fecha de caducidad su vida política?

Participo en política desde mucho antes de tener un escaño y continuaré haciéndolo cuando lo deje. La militancia y el compromiso político forma parte de mi vida y eso no tiene fecha de caducidad. Lo que sí es seguro es que no seré senador o diputado eternamente. La política institucional envilece y por eso creo en la limitación de los mandatos. ¿Dos legislaturas era la limitación que defendíamos? Esa será la fecha de caducidad. Sigo defendiendo lo mismo.