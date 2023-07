El gran debate: Sánchez pondrá el foco en los pactos PP-Vox y Feijóo en los “cansados del sanchismo”

La campaña llega a su momento más álgido. A las diez de la noche de este lunes: Pedro Sänchez vs. Alberto Núñez Feijóo, en el debate organizado por Atresmedia bajo la batuta de Ana Pastor y Vicente Vallés. Será el único cara a cara entre los dos líderes con posibilidades de ser el presidente de España a partir del 23 de julio, ya que el popular se ha opuesto a participar en otros formatos y medios.

Los dos saben que el debate puede ser decisivo para rascar el último diputado en muchas provincias, lo que será esencial para las matemáticas de pactos postelectorales y para decantar la balanza, que cada día se ajusta más a tenor de los sondeos. Los dos llevan días preparándolo de manera concienzuda, rodeados de sus principales asesores y recopilando ideas y argumentos.

Esta es la campaña más mediática que ha vivido España, con los dos líderes volcados especialmente en entrevistas y programas audiovisuales. El presidente del Gobierno ha marcado esta estrategia especialmente para pinchar lo que llama la burbuja del sanchismo alimentada por la derecha mediática y política. Los dos ya se han entrenado durante estos meses con sus cara a cara en el Senado, pero este es un formato mucho más directo, en prime time y con casi el veinte por ciento de los españoles sin haber decidido todavía qué papeleta introducirá en la urna dentro de dos domingos. Y los dos llegan con sus puntos fuertes y débiles.

Sánchez buscará retratar a un Feijóo que "se rinde ante los ultras"

Fuentes socialistas detallan que Sánchez lleva días preparando el debate con ministros y personas de su gabinete y explican: “Con un respeto absoluto al adversario. Feijóo lleva toda la vida en política, y esto le da un bagaje muy importante para afrontar este debate. No es un novato”. “En segundo lugar, el PSOE y Pedro Sánchez tenemos un modelo claro avalado por la gestión de estos años. Salir de una crisis con justicia social. Debemos saber qué propone Feijóo y su aliado ultra. Lo vemos en muchos lugares, pero nadie sabe qué modelo tiene para España. Si es lo que vemos en ayuntamientos y autonomías, es antagónico con el nuestro”, trasladan.

En el PSOE insisten: “El PP ha asimilado las políticas de Vox, cosa nada rara porque hasta hace cuatro días eran el mismo partido. Por ello, y aunque queríamos más debates, Feijóo solo ha permitido que haya uno”. Por eso, Sánchez contrastará los dos modelos de país: “Seguir adelante o desandar el camino de la mano de los ultras que ya controlan al PP en ayuntamientos y autonomías. El presidente tiene muy claro su debate y que los españoles son los que deben haber ganado a su finalización. Y de igual modo, seguiremos con la mano tendida a todos esos españoles moderados que han votado PP y no entienden la rendición sin condiciones de Feijóo ante los ultras”.

En el cara a cara de 2015 nos comprometimos y... lo hemos demostrado.



🌹 El PSOE cumple.



Hemos avalado nuestras promesas con hechos y derechos, porque mientras otros hablan, nosotros hacemos.#Adelante #EspañaAvanza#VotaPSOE pic.twitter.com/mqs2F2ufPp — PSOE (@PSOE) 9 de julio de 2023

Feijóo le echará en cara a Sánchez "la sumisión" ante ERC y Bildu

Feijóo, según fuentes del partido, lleva días sumergido en el debate de la mano de sus colaboradores más cercanos: Marta Varela, Mar Sánchez, Marcos Gómez, Álvaro Pérez López y Esteban González Pons. Lo afronta “optimista” y “tranquilo”, remarcan en Génova 13, donde manifiestan: “El candidato pedirá a los ciudadanos que retiren su confianza a Pedro Sánchez. No sólo por los errores cometidos en los últimos cinco años, sino también por los que, sin duda, cometería durante los próximos cuatro. No hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir. Por tanto, pediremos que le dejen de votar no solo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027”.

“Feijóo explicará que la única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la opción que representa el PP. Sin embargo, no sólo pedirá la confianza apelando a la decepción de los ciudadanos con Sánchez, sino que explicará sus propuestas para convencer al electorado de cara al 23J de que su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos. El candidato popular será en el debate la voz de aquellos que están cansados del sanchismo tanto en la derecha (Vox) como en el centro (PP y Cs) y en la izquierda (PSOE)”.

Los puntos fuertes y débiles de los candidatos

Toni Aira, experto en comunicación política, hace esta radiografía: “El punto más fuerte de Sánchez es el hambre de victoria que tiene. Esto lo premia el electorado, esa identificación de que alguien tiene la voluntad de ganar y que lo lucha. Genera buenas sensaciones, la gente se identifica con alguien que nunca deja un balón por perdido y que sale a dar la batalla”.

¿Y en qué flojea Sánchez? Aira, profesor de la UPF-BSM, responde: “Su punto débil es que la gente piense que quiere hacer ahora lo que no ha hecho en cuatro años, que se vea como postiza su voluntad de proximidad. Es un animal político, el problema es que se asocie esa idea a la de persona fría y calculadora. Hay parte del público que puede que no vea natural ahora su proximidad”.

Sobre Feijóo, Aira comenta que llega con el punto de ser el ganador a tenor de las encuestas: “Puede jugar esa carta, pero corre un peligro si se le ve como un soberbio y que da la partida por ganada. Además, tiene el riesgo de caer en incorrecciones y errores flagrantes con los datos, algo que el PSOE ha aprovechado desde el principio de su liderazgo para afearle la insolvencia. Esto choca con el relato oficial de presidenciable que hace el PP”.

Según este experto en comunicación política, el líder del Partido Popular puede jugar a su favor “esa idea de señalar las carencias que él viene a solucionar”: “Tiene un aire más presidenciable que Pablo Casado. Le puede ayudar también decir que si alguien no quiere a Sánchez, el voto más útil es al Partido Popular”.

Feijóo ha sido el candidato que más pegas ha puesto a los debates y sólo ha aceptado el de Atresmedia. Ni siquiera irá al del 19 de julio organizado por la corporación pública de RTVE, al que sí asistirán Pedro Sánchez, Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox). Finalmente tampoco habrá uno organizado por el grupo Prisa, ya que sólo confirmaron su asistencia el PSOE y Sumar, mientras que Vox declinó filamento. El PP, desde el primer momento, rechazó la posibilidad.

"Dos perfiles muy diferentes"

El director de Análisis e Impacto Regulatorio de BeBartlet, Ramón Mateo, hace este análisis: “En las entrevistas que están haciendo estas semanas se están viendo ya los puntos fuertes y débiles de cada uno. Lo primero que hay que decir es que son dos perfiles muy diferentes. Eso marca mucho”.

“Vemos a un Sánchez que está focalizando su estrategia en una movilización consistente en marcar posiciones y defender la dignidad y el orgullo de sus votantes. Como punto fuerte tiene su capacidad comunicativa, sabe controlar los espacios del debate. Lo vimos en las entrevistas de Pablo Montos y Ana Rosa Quintana, supo reconducir preguntas incómodas para llevarlas a su terreno. Tiene tablas. Y es un candidato con aguante y cintura para poder torear las cuestiones complicadas con soltura. Con una manera aguerrida sin tropezarse en el camino”, sostiene.

Añade: “El objetivo de Sánchez y su estrategia es ser capaz de movilizar al electorado desencantado de izquierdas. Su planteamiento quizá irá por marcar terreno ante Feijóo y desacreditar el discurso del líder del PP y del ámbito mediático conservador. Desmontar la mitología que se ha creado sobre él y poner ante el espejo al líder del PP”. “Su principal debilidad son las críticas, como las de la ley del solo sí es sí o los pactos con BIldu, que hacen daño al PSOE. Puedes reconducir con un periodista, que tiene sus limitaciones a la hora de confrontar su visión, pero en un debate es más difícil”, comenta.

Mateo se detiene en Feijóo: “Es un perfil diferente y más gris. No concita ese ímpetu, ni lo busca. Hace virtud de ser una persona que se define como seria y normal. Se presenta como humano frente a Sánchez, con sus carencias como las de cualquiera. No entusiasma, pero es como tu padre o tu tío. O como tu gestor bancario”. “La otra realidad —añade— es que es reacio a los debates porque es el que tiene que más que perder y poco ganar. Es un político curtido, pero está más hecho al debate parlamentario más tasado y una lógica distinta ejerciendo el rol institucional”.

Los riesgos del debate

La visión también de Euprepio Padula, experto en comunicación política, pasa por aquí: “Ya tenía experiencia, pero después de la última tournée por medios, Sánchez está delante de la cámara como si fuera su hábitat natural. Es difícil encontrar en España ahora a un político que aguante tan bien un debate. Lo ha demostrado en los medios enemigos y ha salido ganador. Es una persona muy rápida”.

En el punto desfavorable están las encuestas, comenta Padula, ya que pueden hacer que corra demasiados riegos Sánchez: “Y cuando te arriesgas, puedes tener algún error”. En cambio, a favor del líder del PP está que llega con “serenidad” por los barómetros. Aunque no puede confiarse demasiado, prosigue este experto, porque puede llevarle a un perfil demasiado bajo. Cree que sacará su cara de “hombre de Estado” frente a los ataques sobre los pactos de PP y Vox.