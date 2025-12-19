Guardiola mantiene sus declaraciones denunciando que la democracia está "en peligro" por el robo en Correos

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha reiterado este viernes que la democracia está "en peligro" cuando se roban votos por correo, ha lamentado que el resto de partidos políticos no salieran este jueves a denunciar lo ocurrido en Fuente de Cantos (Badajoz), y ha considerado que si no lo hubiera hecho el PP "igual no lo sabemos", según recoge EFE.

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que un robo en la oficina de Correos de este municipio pacense -de donde los ladrones se llevaron 14.000 euros y 124 votos por correo- sacudiera este jueves la fase final de la campaña electoral, con el PP y Vox expresando sospechas sobre un supuesto fraude electoral ante un suceso que la Guardia Civil vinculó con la delincuencia común.

En declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde ha iniciado la última jornada de la campaña electoral, la candidata de los populares ha afirmado que lo que hizo la víspera fue denunciar "un hecho objetivo", que fue un robo que afectaba a personas que no tenían por qué haber votado exclusivamente al PP.

Por ello, ha subrayado que le sorprende que el resto de partidos no lo denunciara ya que, a su juicio, "deberíamos haber salido todos diciendo esto", los políticos y los ciudadanos. Si el PP no lo hubiera hecho, "igual no lo sabemos", ha advertido.

A preguntas de los medios sobre si puede haber sido imprudente afirmar que se pone en peligro la democracia sin haber esperado a las conclusiones de la Guardia Civil, ha respondido que "da igual cuáles sean" estas.

"Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños", ha incidido la candidata del PP, quien ha confesado que le "sorprende" que le hayan atacado por esto.

Tras señalar que no cree que este suceso puede afectar al resultado de los comicios, ha expresado que en este final de campaña se está viendo "mucho nerviosismo" y "pocos valores, poca ética y juego muy sucio", algo en lo que no va a entrar porque lo que quiere es "seguir construyendo un proyecto de futuro para Extremadura".

De cara al domingo, ha resaltado que aspira a obtener la confianza mayoritaria de los extremeños, "de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros".

Ha indicado que no son un gobierno "de chinchetas", sino que piensa en la prosperidad, el progreso y el bienestar de los extremeños.

El próximo domingo, ha añadido, los extremeños votarán si quieren seguir avanzando o volver al bloqueo, si quieren seguir creciendo y progresar "o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránquines", ha concluido.