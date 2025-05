"Me gustan las chicas, cómo pudo pasar": solo el 58% de las jóvenes se definen como heteros

La población se define cada vez en mayor medida en orientaciones sexuales distintas a la hegemónica heterosexualidad. Hace cuatro años tan solo el 4% de las españolas se declaraban como homosexuales o bisexuales. Ahora son ya el 8,76%. La situación es similar entre los hombres. En 2021 el 4,1% se definían como gays o bis. Ahora son ya el 8,66%.

El auge se ha dado sobre todo con la bisexualidad. En los últimos años cada vez más españoles y españolas se definen en esa orientación sexual. En el caso de las mujeres, además, partían de un punto en el que ya un porcentaje más alto de ellas se definían como bisexuales. En la última encuesta en la que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha preguntado por la orientación sexual, el 7,61% de las mujeres optaban por esta opción. En el caso de las más jóvenes el dato es más de cinco veces superior: del 39,57%.

De hecho, si bien la bisexualidad es la segunda orientación sexual más común entre las mujeres en todos los grupos de edad, en ninguno el porcentaje está ni siquiera cerca del dato de entre las jóvenes. Lo mismo pasa con los hombres más jóvenes. Un 9,39% de los chicos de entre 18 y 24 años se definen como bisexuales, más que entre los hombres de cualquier otra edad, pero menos que sus coetáneas, que multiplican la cifra por cuatro.

No solo los microdatos del CIS, analizados por infoLibre, muestran ese auge de la bisexualidad entre las jóvenes. El grupo Cariño cantaba en un tema de 2018: "Me gustan las chicas, cómo pudo pasar". La canción, llamada Bisexual, narraba cómo una chica a la que le gustaban las mujeres se enamoraba de un chico e intentaba explicarse la situación. La banda, formada por tres mujeres jóvenes, se hacía ya reflejo de esta tendencia.

Lo cierto es que cada vez más mujeres jóvenes dejan de enmarcarse dentro de la heterosexualidad. Solo el 57,97% de las chicas entre 18 y 24 años se definen como heteros. La diferencia con los otros grupos de la población es absolutamente abismal.

Sara Sánchez, una madrileña de 25 años que se define como bisexual, explica como se dio cuenta de que esa era su orientación: "Yo me he criado en un entorno abierto. Mi madre, mis amigas, en general la gente que he ido conociendo en la vida, han sido muy abiertas de mente. Eso ha hecho que se diera mucha más posibilidad a que yo, igual que les habrá pasado a otro montón de chicas, me planteara el hecho de poder ser bisexual o al menos de que no solamente existía la opción de que me gustaran los hombres".

El análisis de los microdatos del CIS también muestra cómo entre los grupos de mayor edad hay un mayor porcentaje de personas que no responden a la pregunta sobre su orientación sexual o que simplemente aseguran no tener "ninguna", a pesar de que esta opción ni siquiera se les leía a los encuestados. El 6,94% de los entrevistados de 65 o más años y el 13,42% de las entrevistadas de esa edad no respondieron a esa pregunta del CIS. En cambio, entre los jóvenes de 18 a 24 años el porcentaje es del 0,67% en el caso de ellos y directamente del 0% en el de ellas.

"Desde que se rompe ese canon de qué es lo que te tiene que gustar se abre mucho más el espectro a que sea más fácil poder pensar cada uno: '¿oye y si a lo mejor me gusta esto?'", explica Sara. Además, cree que para las mujeres es más sencillo definirse fuera de la heterosexualidad. "Es un terreno mucho más fácil para nosotras. No sé si por sororidad, pero intentamos ser más agradables. Al final, si alguna vez he intentado ligar con una mujer y resulta que no le gustan las mujeres, la respuesta no es de ofensa y creo que hay muchos hombres que planteándose una bisexualidad sienten que su entorno les puede rechazar. E incluso que si intentan ligar con alguien y resulta que ese hombre es heterosexual, se va a enfadar, va a tener una respuesta violenta… Hay muchas diferencias, el tabú no es el mismo".

La invisi(bi)lización

Los datos del CIS muestran cómo a pesar de que la bisexualidad también ha crecido entre los hombres de menor edad, el aumento no tiene nada que ver con el de las mujeres. Otra situación que históricamente ha dificultado la identificación de parte de la población como bisexuales es quienes se definían de esa forma pero tenían una pareja del sexo contrario. En esos casos, en muchas ocasiones, se les ha invisibilizado.

"Se puede ser bisexual sin haber mantenido relaciones sexuales con tu mismo sexo. Yo me declaraba bisexual antes de haber tenido relaciones con mujeres. No es que me lo preguntaran cada martes, pero cuando conocía a gente les decía con mucha tranquilidad que era bisexual. '¿Pero has estado alguna vez con una mujer?'. 'No, pero soy bisexual porque sé que me gustan los hombres pero también creo que me gustan las mujeres'. También era una forma de mantener la puerta abierta, que luego he tenido relaciones de pareja con mujeres, así que esa puerta se abrió de par en par", explica Sara.

Los datos del CIS muestran cómo la mayoría de personas que se declaran como bisexuales han mantenido relaciones sexuales con personas de ambos sexos. Aún así, sigue habiendo una prevalencia de las relaciones con personas del sexo contrario. El 36,17% de las mujeres que se declaran bisexuales solo ha tenido relaciones sexuales con hombres. El 30,57% de los hombres bisexuales, solo con mujeres. En cambio, solo el 2,02% de las mujeres bisexuales han tenido relaciones sexuales únicamente con mujeres y el 8% de los hombres bis, solo con otros hombres.

Esto también se ve en las parejas actuales. El 65,57% de los hombres bisexuales que tienen una relación de pareja la tienen con una mujer. Aún es más claro en el caso de las mujeres: el 81,30% de las bisexuales con pareja están saliendo con un hombre. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una persona puede ser bisexual sin haber mantenido relaciones sexuales con hombres o con mujeres, o incluso ni con hombres ni con mujeres, igual que un hetero o un homosexual también pueden serlo sin haber tenido sexo nunca con nadie. Aún así, esta pregunta del CIS sobre el sexo de las personas con las que se ha mantenido relaciones también permite ver cómo es la población española.

Más personas han tenido sexo con hombres y mujeres

En realidad, igual que no todos los bisexuales han mantenido relaciones sexuales con ambos sexos, no solo quienes se declaran bisexuales han tenido experiencias con hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que se puede haber experimentado o haber tenido esas relaciones en determinados momentos personales pero no ser o no considerarse bisexual.

Esto se ve muy claro en el caso de los hombres. El 12,32% de los chicos entre 18 y 24 años declara haber tenido relaciones sexuales con hombres y con mujeres, pero solo el 9,39% de los hombres de esa edad se declara bisexual. La tendencia es aún más clara en los grupos de mayor edad, pero ahí también se ve que hay menos homosexuales según las relaciones que han mantenido que los que se definen de esa forma. Esto se podría explicar por los hombres que antes de poder salir del armario como gays tuvieron relaciones con mujeres. Una tendencia que según muestran los datos del CIS habría sucedido con el grupo de hombres de 35 a 49 años, pero ya no se estaría dando de la misma forma entre los más jóvenes.

En el caso de las mujeres lo más destacado es que en la mayoría de grupos de edad también se ve esa tendencia de más personas que han mantenido relaciones con ambos sexos que las que se declaran bisexuales, pero esto ya no sucede entre las jóvenes. En el grupo de entre 18 y 24 años la situación se da justo al revés: el 39,57% se declara como bisexual, pero solo el 34,29% asegura haber mantenido relaciones con ambos sexos.

Otra de las quejas de gran parte del colectivo bisexual es, precisamente, que no hace falta haber mantenido relaciones sexuales con ambos sexos para serlo y que por tener una pareja del sexo contrario no dejas de serlo. "Yo tengo una pareja que es un hombre y entonces mucha gente da por hecho que soy heterosexual. Pero eso me pasaba igual cuando tenía una pareja que era una mujer. Se daba por hecho que tenía que ser lesbiana", explica Sara.

En cualquier caso, sí algo está demostrando la juventud es que las orientaciones sexuales han dejado de ser esos departamentos estancos e inamovibles que gran parte de la sociedad consideraba. De hecho, la encuesta del CIS muestra que un 62,63% de la población cree que a lo largo de la vida se puede cambiar de preferencia sexual. Entre los y las jóvenes el porcentaje escala hasta el 83,20%.

Con ello coincide Sara: "Tú cuando vas por la calle no piensas que le gustará desayunar a una persona, entonces por qué hay que pensar en con quién le gustará comerse la boca. Nos tiene que dar igual. Tiene que ser como una conversación de si te gusta la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Te puede gustar una persona independientemente de su género o de qué genitales tenga".

Esa mayor variación en la orientación sexual y ese menor miedo a experimentar también se observa entre quienes se definen como heteros. El 4,12% de los hombres heterosexuales asegura haber mantenido en alguna ocasión relaciones sexuales con otros hombres. En el caso de las mujeres es el 5,94% el que asegura haber tenido experiencias con otras mujeres. Pero, de nuevo, los porcentajes son mayores entre los más jóvenes: han mantenido relaciones con personas de su mismo sexo el 5,04% de los heteros y el 17,99% de las heteros.