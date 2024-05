La Iglesia española entregará al papa en julio su plan de reparación integral a las víctimas de abusos

La Iglesia española entregará al papa en el mes de julio el nuevo plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, que será aprobado en la próxima reunión de la Conferencia Episcopal Española los días 2 y 3 de julio. El Plan incluirá, además de una normativa de prevención, una comisión asesora formada por profesionales, tanto del mundo del derecho, de la psicología, de la psiquiatría como del acompañamiento espiritual, según ha recogido Europa Press.

"Le haremos también llegar (el plan) a la Santa Sede, a las oficinas correspondientes, para que sepan el trabajo que estamos haciendo", ha confirmado a los periodistas el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, a la salida de su reunión con el papa en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Además, ha confirmado que la comisión interdisciplinar, a la que podrán acudir las diócesis y las congregaciones religiosas, pero también las víctimas, podrá estar en funcionamiento "este verano".

En la visita de rutina tras la renovación de cargos en la CEE que tuvo lugar el pasado mes de marzo, también han participado el vicepresidente de los obispos españoles, el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo y el secretario general, el arzobispo auxiliar de Toledo, César García Magán.

En todo caso, Argüello ha asegurado que en este momento ya hay "procedimientos de colaboración con la Fiscalía y con los jueces", ya sea en casos de "hace decenios" en los que la Iglesia quiere "abordar la situación y, si es necesaria una reparación, poderla abordar también".

El plan de reparación de víctimas se unirá así al de prevención, gracias al cual cientos de miles de sacerdotes, catequistas y agentes de pastoral están recibiendo formación sobre este tema.

Preguntado sobre las posibles indemnizaciones para resarcir a las víctimas de abusos, Argüello ha asegurado que "las indemnizaciones las fijan los tribunales" y que hablar de reparación integral también supone asumir "también el coste que esa reparación integral pueda llevar consigo". Sin embargo, ha hecho una distinción. Por un lado, se ha referido al concepto de indemnización, que ha definido como una categoría "de sanción administrativa o penal" que, de hecho, ya se está realizando "en las sentencias tanto canónicas como en las sentencias civiles". Por otro lado, ha hablado de la reparación integral que afecta tanto "a daños morales, como a daños psíquicos y a la necesidad de terapias" y que "sin duda ninguna" tienen una repercusión económica".

Además, Argüello ha invitado a las víctimas a acudir a los servicios de acogida y escucha presentes de las diócesis españolas y en las congregaciones religiosas: "No queremos entrar en cuestiones de número porque cada rostro es importante".

Por su parte, Cobo ha manifestado que la línea en la que está actuando la Iglesia es "más grande que sólo la judicial". "Llevamos unos años trabajando en la reparación de la indemnización, trabajando en el tema de la educación y la prevención intensamente (...). Nuestro arco de actuación yo creo que es más amplio y también exige más tiempo, no simplemente lo último que tengamos o los últimos datos", ha explicado.

Además, el cardenal arzobispo de Madrid ha explicado que han planteado al papa cómo la Iglesia en España ha obrado un "cambio de posición en la sociedad". "También para que nos vean de otra manera, para tomar conciencia del problema y también cómo hemos ejercitado durante estos años también recursos y mecanismos de reparación, de acompañamiento y de preocupación", ha agregado.

Cisma en Belorado

En la reunión con el papa no han afrontado el tema de las religiosas clarisas de Belorado, si bien la Santa Sede, con el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, ha tomado el control de la comunidad. "Por ser justos con la conversación, ese asunto no ha salido. Pero a la hora de hacer una valoración, nosotros apoyamos la medida tomada por la Santa Sede, de nombrar al arzobispo de Burgos, como no puede ser de otra manera, comisario pontificio", ha señalado Argüello.

En todo caso, ha valorado que con la decisión de Iceta de llevar el asunto a las autoridades judiciales civiles lo que han querido es "buscar una solución de tipo pastoral". "Lo mismo, no hay otro remedio que abordar esa situación ya desde el punto de vista de una legislación civil. Es una pena, porque la intención del pastor de esa comunidad burguesa, lo que desea es una solución pastoral, dialogada, en el que sea posible el poder repensar las cosas, por parte al menos de algunas de las religiosas", ha manifestado.

La Presidencia de la CEE, en cambio, sí ha abordado con el papa el problema de la falta de vocaciones en España, así como la reforma de los seminarios. En la reunión, que han calificado como "afable" y que ha durado 40 minutos, también han hablado con el pontífice del papel que tiene la Iglesia de ser un lugar "de encuentro y de diálogo" en la sociedad. Además, le han reiterado su invitación a visitar Canarias "mántricamente" y "de manera solemne", según ha explicado Cobo. Una propuesta que el papa ha acogido "con afecto", pero que "ha quedado una vez más" sobre la mesa.