Iglesias admite que pudo "equivocarse" al señalar a Yolanda Díaz en lugar de convocar primarias

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este viernes que "quizás" cometió un error al señalar a Yolanda Díaz como sucesora, en lugar de convocar un proceso de primarias. Lo ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio4 en la que ha admitido que quizás hubiera sido "más democrático" dejar la decisión de quién le sucedería al frente de la formación en manos del partido. "Quizás lo que tendría que haber hecho es dejar en manos de los partidos para que organizaran unas primarias. Hubiera sido mucho más previsible y mucho más democrático que dar mi opinión. Quizás me equivoqué, quizás eso no fue un acierto", ha dicho.

En cualquier caso, ha dicho, "sabía que si dejaba las cosas correr y al final eran las formaciones políticas las que tenían que abrir un proceso para decidir un liderazgo, Yolanda se iba a desentender de eso". "Hice lo que en aquel momento consideraba lo correcto. ¿Acerté o no? Que lo juzgue la gente. Entendía que la persona que debía hacer esto era Yolanda. Y así se lo había dicho desde verano", ha añadido.

Al preguntársele qué le parecería un pacto entre la también máxima representante de Unidas Podemos y el líder de Más País, Íñigo Errejón, para las generales, Iglesias ha evitado pronunciarse, alegando que no es su papel: "Calladito estoy más guapo".

Por otro lado, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene "ningún plan" para Cataluña y que los socialistas no tienen claro qué pueden poner sobre la mesa de negociación, lo que considera que es un problema. "Creo que el PSOE no ha tenido una discusión sobre ello porque les tensa mucho. Lo que piensa la gente del PSC, los socialistas valencianos y de las Islas Baleares es muy distinto a lo que piensan los cuadros del PSOE de Andalucía y las Castillas", ha apuntado.

Según Iglesias, los socialistas tienen muchas dificultades a la hora de compartir un plan que permita afrontar lo ocurrido en Cataluña, y pese a admitir que "no ha habido grandes avances" en la mesa de diálogo, ha pedido no menospreciar el hecho de que exista. "Es un avance enorme. Que haya un espacio donde miembros del Gobierno y miembros de uno de los partidos de la Generalitat se sienten y hablen no es poca cosa. Pero a la vista de los acontecimientos no se han producido grandes avances", ha subrayado.