Iglesias responde a Díaz con un gráfico de intención de voto en el que Sumar aparece por debajo de Podemos

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha reafirmado que la "humildad, la generosidad y el respeto por los aliados es condición de posibilidad para el éxito de la izquierda", destacando que la formación morada es la formación principal a la izquierda del PSOE.

Así lo ha trasladado en Twitter al compartir una información publicada por el diario 20 minutos, donde en base a datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 41% de los votantes a la izquierda del PSOE son de Podemos, el 34% de UP (la confluencia actual de Podemos, IU y los comunes), el 17% son de Sumar (la plataforma que impulsa Díaz) y el 6% de IU. "Estos números deberían hacer reflexionar a quien piense que basta con el apoyo de la progresía mediática para avanzar", ha lanzado el exvicepresidente.

Un mensaje que va en la línea de su intervención en la Uni de otoño de Podemos, cuando destacó la generosidad de Podemos para trazar alianzas y apostó por la confluencia con Sumar, pero advirtiendo de que la formación debe ser respetada. El lunes pidió la vicepresidenta segunda que aclare "cuanto antes" si será candidata en las próximas elecciones generales y ha asegurado que la también ministra de Trabajo debe a la formación morada sus logros "históricos" en el Ministerio.

La respuesta de Díaz: "No voy a criticar jamás a nadie"

Tras este tui, Díaz ha evitado este miércoles referirse a las críticas de Iglesias y ha afirmado que en la plataforma Sumar "cabe todo el mundo" y "no le pedimos el carnet a nadie". Según ha dicho, "no voy a criticar jamás a nadie". Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro con el filósofo Daniel Innerarity en una cafetería de Pamplona. Posteriormente, a las 11.30 horas, se reúne con expertos en el ámbito científico y visita el Planetario de Pamplona.

Preguntada por las críticas, Díaz ha destacado que "yo jamás critico a nadie, me van a ver hablando de propuestas políticas y de diferencias sobre propuestas políticas". "Es mi manera de hacer política. Creo profundamente en el respeto a la ciudadanía, que está viviendo nuevamente una crisis que está golpeando a todos los hogares, y me preocupo por los problemas de mi país". "Es mi forma de actuar y no voy a cambiar", ha manifestado.

Yolanda Díaz también ha señalado que "Sumar es un movimiento ciudadano, que tiene vida propia, en el que cabe todo el mundo, no le pedimos el carnet a nadie y es profundamente inclusivo, no se está mirando para dentro sino que quiere mejorar la vida de la gente". Ha puesto como ejemplo el acto celebrado este martes en Pamplona en el que "estaban todas las izquierdas en Pamplona". "La política con mayúsculas sirve para cambiar la vida de la gente, esto es la política útil, lo otro es ruido", ha agregado.

"Sumar no es el complemento de nadie porque no quiere volver al viejo bipartidismo, la sociedad española es plural, diversa e inclusiva", ha recalcado Díaz, que ha afirmado que Sumar es "la gran sorpresa, el gran cambio, el revulsivo social" y busca "reencontrarnos con una parte de la ciudadanía que está en sus casas, que dice que no le gusta nada el ruido, que no quiere participar y que cree que la política y los políticos nos hemos convertido en un problema". Una plataforma que quiere "cambiar el país", lo que pasa por "transformar el país, y para eso necesitamos todas las mentes, todas las inteligencias y todos los corazones porque la política también va de cuidar a la gente".

El martes, Díaz insistió que no le debe "nada a nadie", al tiempo que ha señalado que no se va a distraer en responder a las palabras del exlíder de Podemos. También afirmó en un acto en Navarra que está dispuesta a dar "un paso adelante" con su plataforma Sumar, pero ha advertido de que esta plataforma "no es el complemento de nadie". "Sumar es ya imparable (...) no hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir para adelante. Y como dije el 8 de julio, si queréis sumar, sí voy a dar un paso adelante, de manera colectiva", proclamó.

Asens asegura que "nadie cuestiona el liderazgo" de Díaz y llama a evitar reproches

Por su parte, este miércoles, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, también se ha pronunciado sobre el tema y ha asegurado que "nadie cuestiona el liderazgo" de Díaz y se ha mostrado conciliador al subrayar también que las opiniones de Iglesias sobre la relevancia de Podemos dentro de la izquierda deben ser "respetadas".

"No nos podemos permitir críticas o reproches a ningún compañero del espacio. Nadie sobra y todos somos necesarios", ha subrayado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, cuestionado por el cruce de mensajes entre Iglesias y Díaz durante los últimos días. Y ha defendido que el espacio a la izquierda del PSOE requiere unidad y reconfigurarse para volver a atraer a gente que se alejó de Unidas Podemos, en lugar de caer en la equivocación de dividirse.