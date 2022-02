Ignacio González confirma que los detectives que se quisieron contratar para Ayuso son los que le espiaron en Colombia

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha confirmado que la agencia de detectives que se tanteó para realizar presuntamente un seguimiento al entorno de la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, es la misma que le espió en Colombia.

Sus primeras palabras en una entrevista en Telecinco, recogidas por Europa Press, han sido para condenar una "situación triste y lamentable" porque "pensaba que estas prácticas ya se habían acabado".

"Desgraciadamente parece que estamos asistiendo a una repetición de un uso de estas fórmulas que son realmente lamentables, inadmisibles y destructivas", ha cargado González, quien ha puesto el foco en que "curiosamente" se da la circunstancia de que él pasó por una serie de seguimientos por parte de "la misma agencia de detectives que está en esta trama".

"Yo fui objeto de espionaje en 2008 en un seguimiento en Colombia. Fui seguido durante una semana por esta agencia que me realizo a mi espionaje y esta misma agencia no sólo ha actuado contra mí en ese momento sino que otros dirigentes del PP, como consta acreditado en las causas que se están siguiendo en la Audiencia Nacional en relación a mi persona, también recurrieron a ellos para contratarles para investigarme en el famoso tema de mi ático, que tras ocho años quedó archivado".

González ha remarcado que la prensa "ha puesto de manifiesto que hay personas del PP que han contactado con una agencia de detectives, que no es la primera vez que hace actuaciones de este tipo para el Partido Popular".

"Yo les he sufrido en dos ocasiones"

"Yo les he sufrido en dos ocasiones y es una práctica deleznable. Yo me encuentro en esta circunstancia precisamente por esas prácticas pero no crea que soy el único: hay muchas más personas que han sido afectadas por estas prácticas a lo largo de estos años y no sólo del PP, también del PSOE y de otros partidos", ha aseverado.

El expresidente ha insistido en la "gravedad de que haya personas del PP que han acudido a un detective, que ya ha actuado en otras ocasiones contra personas del PP o de su entorno. Según parece y según informaciones publicadas sobre las agendas de Villarejo, esta agencia trabajaba para él y en esa misma han trabajado comisarios afectados por investigaciones raras".

En todo caso le parece que "acudir a estas fórmulas para buscar la eliminación de rivales políticos es inaceptable. Si tienen conocimiento de alguna actuación ilegal la vía es acudir a los tribunales".

González ha manifestado su "cariño" por el PP y le gustaría "que se acabara con este tipo de prácticas para centrarse en lo que interesa, presentar una alternativa al Gobierno actual".