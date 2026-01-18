Que las imágenes, reales o con IA, no te dañen; todas las vías legales para protegerte

Reales o modificadas con sistemas de inteligencia artificial, las imágenes, y más las de carácter personal, están protegidas en España, donde ya existe un amplio armazón legislativo para defender el honor, la intimidad y la propia imagen y los ciudadanos disponen de numerosas vías, jurídicas y administrativas, para reclamar esos derechos y perseguir a quienes los vulneran, según recoge EFE.

Ese andamiaje se sustenta además en la propia Constitución Española, que en su artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la ley debe limitar el uso de la informática para garantizar esos derechos, cada vez más amenazados por la proliferación de tecnologías de edición y de inteligencia artificial que han multiplicado la difusión de imágenes, y entre ellas las de personas desnudas, sexualizadas y absolutamente descontextualizadas.

A la Constitución se suman las vías civiles, las penales y las administrativas, porque si esa publicación implica un tratamiento de datos personales puede intervenir la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e imponer sanciones -ya lo ha hecho recientemente por generar y difundir imágenes sexuales de menores creadas con sistemas de IA-.

Y para complementar ese entramado legislativo que ya existe, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal, que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (las ultrafalsas o 'deepfakes'), un texto que sustituirá a la ley vigente desde 1982 para adaptar esa realidad al siglo XXI y ampliar la protección de esos derechos.

El 'Canal Prioritario' de Protección de Datos

Mientras se tramita el anteproyecto -un procedimiento que se puede prolongar durante meses y que dependerá finalmente de los apoyos parlamentarios del Gobierno- cualquier persona que sienta vulnerados esos derechos por la publicación de imágenes -manipuladas o no- puede recurrir a la vía civil para solicitar la retirada inmediata del contenido, exigir una indemnización por daños y perjuicios y pedir medidas cautelares para evitar la difusión adicional.

Puede acudir a la vía penal, ya que el Código Penal castiga con penas que pueden ser de cárcel por captar, reproducir grabar o publicar imágenes o comunicaciones sin consentimiento, con agravantes si la víctima es menor de edad o una persona especialmente vulnerable.

Y puede también, por la vía administrativa, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una queja o denuncia, además de recurrir al 'Canal Prioritario' que este organismo puso en marcha hace siete años para solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se publican en internet sin consentimiento de las personas que aparecen en ellos y evitar que esas imágenes se hagan virales.

Fuentes de la AEPD han aclarado a EFE que una persona puede dirigirse a este organismo a través de los canales habilitados, incluido ese Canal Prioritario, para solicitar la retirada de los contenidos, sin perjuicio de que, cuando existan indicios de delito, los hechos se trasladen a la Fiscalía u otras autoridades competentes.

El número de personas que ha acudido a ese 'canal' ha aumentado progresivamente durante los últimos años, han informado las mismas fuentes, y han precisado que durante los últimos seis meses se han registrado una docena de reclamaciones que aluden específicamente al uso de la IA para manipular contenidos que pueden resultar lesivos.

El uso de este canal está pensado para situaciones graves, cuando el contenido tenga un impacto especialmente intenso en sus derechos, "pero no para cualquier conflicto ordinario relacionado con contenidos en internet", y dentro del ámbito propio de la protección de datos, la Agencia presta especial atención a los supuestos en los que el uso de imágenes o vídeos de terceros mediante sistemas de inteligencia artificial incrementa de forma significativa los riesgos para la persona afectada.

Hoy IA; ayer 'photoshop'

La jurisprudencia española es ya muy amplia y durante los últimos años se han sucedido numerosos fallos que condenan las vulneraciones y establecen límites frente a la difusión de contenidos en internet que afectan gravemente a la reputación y vida privada de las personas, y entre las últimas está la sanción que la AEPD impuso por la difusión de imágenes de chicas desnudas generadas con IA en Almendralejo (Badajoz) y que sumó a las medidas ya impuestas por el Juzgado de Menores de Badajoz.

Coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, la AEPD ha publicado el informe El uso de imágenes de terceros en sistemas de inteligencia artificial y sus riesgos visibles e invisibles en el que radiografía los riesgos que entraña la publicación de imágenes, tanto sin son reales como si son manipuladas con sistemas de inteligencia artificial.

¿Confío en lo que ven mis ojos? Usar imágenes generadas con IA puede espantar a los consumidores Ver más

Este organismo ha alertado de que la imagen en la que una persona es identificable constituye un dato personal y está por lo tanto protegida y regulada por el Reglamento General de Protección de Datos, pero también de que se pueden ver afectados derechos fundamentales (honor, intimidad o propia imagen) y entonces la investigación y la persecución de los presuntos delitos corresponde a las autoridades policiales, a la Fiscalía y a los órganos judiciales.

El profesor universitario y experto en derecho tecnológico Borja Adsuara ha subrayado que el armazón legislativo que existe en España y en Europa es ya muy amplio y suficiente para proteger el honor y la intimidad personal, independientemente de las herramientas tecnológicas que se usen para atentar contra esos derechos, y ha señalado que lo que hoy es capaz de hacer un sistema de IA lo hacía hace ya años una herramienta de 'photoshop'.

En declaraciones a EFE, Adsuara ha opinado que el anteproyecto que prepara el Gobierno no añade o modifica de forma sustancial lo ya previsto en la ley de 1982, en el Código Penal o en el Reglamento General de Protección de Datos, que persiguen la manipulación y el tratamiento inadecuado de las imágenes.