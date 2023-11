Imanol Pradales, nuevo candidato del PNV a Lehendakari, se presenta en sociedad: "Es un honor"

El diputado foral de Infraestructuras y desarrollo Territorial de Vizcaya y candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que es "un honor" que la ejecutiva jeltzale haya pensado en él como candidato a lehendakari para las próximas elecciones al Parlamento vasco.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en Sukarrieta (Vizcaya), donde el PNV celebra este domingo el 120 aniversario del fallecimiento de su fundador, Sabino Arana, al que también acudió el actual lehendakari Iñigo Urkullu.

Urkullu se encontraba conversando con los máximos dirigentes del PNV, entre ellos el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y los consejeros de su Gobierno, cuando ha llegado Pradales, que se ha dirigido directamente al lehendakari para darle la mano. Ambos se han dado un abrazo en este primer encuentro público y han intercambiado unas palabras en un ambiente cordial.

Tras participar en una ofrenda floral en el cementerio y asistir a la tradicional misa, el nuevo aspirante a lehendakari ha asegurado que considera "un honor que el EBB" haya pensado en su persona "para que pueda encabezar la candidatura del PNV". No obstante, ha advertido que es la militancia jeltzale "la que tiene que pronunciarse en los próximos meses". Por lo tanto, ha precisado que se encuentra "a la espera de que la militancia del PNV decida".

"Las cosas tienen un principio y un final"

Urkullu, ha deseado "lo mejor" a Pradales y le ha ofrecido su "ayuda" en lo que necesite, "una vez de que termine el proceso interno del PNV" que concluya con la proclamación de Pradales como candidato. Además, ha rechazado revelar si estaba dispuesto a seguir en la carrera electoral a la Lehendakaritza, y se ha limitado a decir que ha sido máximo representante del partido, por lo que sabe "cómo es esto". "Las cosas tienen un principio y un final", ha reconocido.

No obstante, ha recordado que este "no es el final" porque todavía le queda mandato por delante y compromisos comprometidos con la sociedad por cumplir, y ha admitido que todavía no tiene prevista una fecha para la celebración de las elecciones autonómicas. Su convocatoria dependerá, según ha subrayado, de "las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo".

El lehendakari ha eludido aclarar cómo le comunicó la Ejecutiva de la formación jeltzale que no repetiría como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. "Esas cosas son internas y las tengo para mí", ha apuntado.

En este sentido, no ha querido revelar si estaba dispuesto a volver a presentarse como aspirante a Lehendakaritza. "Lo he dicho públicamente, el PNV tenía que ser libre para tomar la decisión que estimara pertinente. Yo soy un hombre de partido, he sido el máximo representante del PNV y sé cómo es esto. Se que las cosas tienen su principio y su final", ha aseverado.

En todo caso, ha insistido en que "el hecho de que todavía no haya llegado el final del mandato", significa que tienen que seguir como está, "con todo el ánimo para seguir haciendo frente al cumplimiento del programa" del Gobierno y atender a las cuestiones que afectan a Euskadi.

Sobre la fecha de las próximas elecciones autonómicas, que él tiene que convocar, ha aclarado que todavía no sabe cuándo terminará la legislatura. "Veremos a ver las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo", ha apuntado.

Tras asegurar que tienen "ideas", proyectos de Ley y otras iniciativas que están en tramitación en el Parlamento Vasco, y otras que todavía tienen que pasar por el Consejo de Gobierno antes de trasladarlas a la Cámara, ha insistido en la necesidad de cumplir con el programa del Ejecutivo. "Tenemos un contrato social con la sociedad vasca y es lo que quiero cumplir", ha afirmado.

"Volver a poner el foco en Euskadi”

Por su parte, Ortuzar ha proclamado que la formación jeltzale está "fuerte, unida y dispuesta guiar a Euskadi a un nuevo tiempo político, y a conducir al pueblo vasco a un futuro de autogobierno pleno". Además, ha defendido el "relevo generacional" en el partido para que las instituciones "estén en manos rejuvenecidas" y avanzar hacia una Euskadi "dueña de su destino".

Ortuzar, en su discurso, ha realizado un llamamiento a la "volver a poner el foco en Euskadi y en la política vasca", después de que durante "mucho tiempo todo el foco político haya estado en Madrid". Además, ha denunciado "la españolización de la política vasca", y ha avisado que es en Euskadi donde se garantizan a los vascos los servicios sociales, su "bienestar y calidad de vida".

A su juicio, hace ya "mucho tiempo en que lo que pasa en Madrid es lo que domina la escena política también aquí, y eso no es bueno". "La política vasca tiene que estar al servicio de Euskadi, al servicio de la gente vasca; ni pendientes de lo que pasa en Madrid, ni haciendo dejación de nuestros quehaceres esperando que los hagan otros y desde otras instituciones".

"Nuestro gobierno es el Gobierno Vasco, no el Gobierno español. Nuestro presidente es el Lehendakari, no Pedro Sánchez o quien esté en la Moncloa. Nuestro Parlamento está en Vitoria, no en la Carrera de San Jerónimo. Y nuestras leyes son las que emanan del poder legislativo vasco o de las Juntas Generales", ha indicado.

En esta línea ha vuelto a referirse al acuerdo suscrito entre el PNV y el PSOE hace dos semanas que ha calificado de "bueno para Euskadi". "No hay ni una sola medida en las diez páginas que no traiga algo bueno para Euskadi, para el futuro y el bienestar de nuestro país. Nosotros no nos distraemos con agendas paralelas; el PNV, Agenda Vasca", ha subrayado.

Relevo generacional

Ortuzar no ha eludido referirse a "lo que ha pasado estas últimas 48 horas" dentro del partido. De esta forma, se ha referido a cuando se conoció el pasado viernes que el PNV no propondría de nuevo a Iñigo Urkullu como candidato lehendakari, información que no fue confirmada ni desmentida oficialmente por el partido hasta ayer, que dio a conocer a Pradales como nuevo aspirante.

El anuncio se realizó tras una sorpresiva reunión del EBB, la Ejecutiva jeltzale, y la difusión de un vídeo del líder jeltzale a los afiliados del partido, para evitar "filtraciones" que confundieran más a la militancia.

"Somos un partido abierto, democrático, quizá excesiva y vulnerablemente democrático en nuestros procesos. Por eso hay quien quiere tensionarnos mediante filtraciones periodísticas que mezclan un poco de verdad con bastante de mentira", ha asegurado.

"Gu gurera. 'Batasuna da indarra'” (Nosotros a lo nuestro, la unión es la fuerza'), ha proclamado, porque, a su juicio, hay "un PNV fuerte, unido, dispuesto a guiar a Euskadi a un nuevo tiempo político y a conducir al pueblo vasco a un futuro de autogobierno pleno y bienestar".

Para el presidente del EBB, en el Alderdi Eguna (día del partido) el PNV demostró que "está vivo y con proyecto". "Ayer el EBB abrió un proceso interno que desembocará allá por el 20 de enero en una ambiciosa propuesta de relevo generacional para garantizar que las instituciones vascas estén en manos rejuvenecidas, con nuevas ideas para mantener el desafío de siempre: una Euskadi dueña de su destino, en la que vascos y vascas vivan bien, vivan lo mejor posible; unas manos que puedan llevar a Euskadi a las máximas cotas de libertad nacional y de bienestar", ha resaltado.

En este sentido, ha recurrido a la tan repetida frase para referirse al PNV de 'Katea ez da eten’ (la cadena no se rompe). "Los eslabones que hace doce años aseguramos bajo el mandato del Lehendakari Urkullu y que han aguantado con nota alta todos los embates de crisis económicas, pandemias, guerras y conflictos sociales, tienen que unirse ahora con nuevos eslabones, fuertes eslabones, que nos garanticen un futuro de prosperidad", ha afirmado.

Ortuzar ha destacado que "vienen meses" en los que van a demostrar "que es así", que tienen "ganas, ilusión e ideas para llevar a la sociedad vasca adelante, para que Euskadi sea el mejor sitio donde vivir". "Os necesitamos a tope, porque el partido os necesita, Euskadi os necesita", ha dicho a los asistentes al acto.