La investigación sobre el crimen global 'NarcoFiles', finalista del premio mundial de periodismo de datos

La investigación Narco Files, publicada en España por infoLibre como miembro del consorcio OCCRP, ha sido seleccionada entre 591 proyectos de todo el mundo como una de las 52 aspirantes a los Premios Sigma 2024 de periodismo de datos. El jurado, conformado por 20 expertos internacionales, ha elegido a estos primeros 52 finalistas entre las propuestas elaboradas por 322 medios de comunicación repartidos en 78 países.

Los premios Sigma se crearon en 2019 para reconocer el mejor periodismo de datos del mundo pero su objetivo es más amplio: "unir, galvanizar y expandir las comunidades de periodismo de datos en todo el mundo", construyendo relaciones entre ellas que permitan generar colaboraciones entre medios.

Los ganadores de 2024 se anunciarán en marzo y recibirán un premio en efectivo de 5.000 dólares. Entre los 52 seleccionados se encuentran proyectos de medios reconocidos internacionalmente como Le Monde, Reuters, ProPublica, The New York Times, Al Jazeera Digital, BBC, The Washington Post y The Economist, así como elDiario.es, Civio y RTVE en España.

Una macroinvestigación de más de 40 medios internacionales

NarcoFiles es una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas elaboraron docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.