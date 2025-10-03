El Instituto de Empresa responde a Peinado que no tiene correos con la asesora de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa (IE), entidad de la que depende el África Center, del que Begoña Gómez fue directora, ha contestado al juez Juan Carlos Peinado que no dispone de correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa.

El juez expone esa respuesta del Instituto de Empresa en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a las partes que no va a ser posible que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cumpla su mandato de analizar esos correos.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid plantea de este modo a la Fiscalía y a la defensa de Gómez si mantienen el recurso que presentaron contra su decisión ahora que ya carece de objeto.

Peinado pretendía que la Guardia Civil analizase los correos que Cristina Álvarez pudiera haber intercambiado con el Instituto de Empresa, al igual que ha hecho con la Universidad Complutense.

Todo ello dentro de la pieza separada en la que investiga si hubo malversación de fondos públicos en el caso en el que la asesora de Gómez, pagada con fondos públicos, la asistiese en cuestiones vinculadas a su faceta privada y profesional, como la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Peinado había urgido al Instituto de Empresa a que "a la mayor brevedad posible" remitiera al juzgado copia de los correos enviados y remitidos por Cristina Álvarez "para su posterior análisis por la UCO" de la Guardia Civil.

En el caso de la Complutense, hay unos 121 que pueden tener interés para la causa, en los que el fiscal no ha visto indicios de delito de malversación, con lo que considera que la pieza debe ser archivada.

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, solicitaban, en cambio, al magistrado que continuase adelante con una investigación que, afirman, se centra ya en las funciones de la asesora de Begoña Gómez y no tanto en su nombramiento.