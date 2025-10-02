El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que la causa principal también será juzgada por jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado que la causa principal en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, sea juzgada por un jurado popular, y la ha citado el próximo lunes.

Como hizo hace unas semanas con la pieza separada, centrada en un presunto delito de malversación, el juez ahora ha decidido que el procedimiento principal discurra por los trámites de la ley del jurado, según el auto dictado este jueves y al que ha tenido acceso EFE.

(En ampliación)