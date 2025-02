Un juzgado investiga por apropiación indebida a la exabadesa del Monasterio de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) investiga a la exabadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado, Laura García de Viedma, por un delito de apropiación indebida derivado de una operación de venta de oro realizada el pasado enero, en concreto 1,73 kilos valorados en 130.000 euros.

La exabadesa acudió este pasado miércoles al juzgado briviescano tras recibir el lunes una notificación de comparecencia en calidad de investigada, según informa Diario de Burgos y ha confirmado a EFE Florentino Aláez, uno de los abogados que lleva la defensa del grupo de religiosas excomulgadas en junio tras anunciar su salida de la Iglesia católica.

La imputación de García de Viedma por un delito de apropiación indebida deriva de la investigación abierta por la Policía Nacional en Burgos el pasado enero tras la venta de 1,73 kilos de oro, por valor de 130.000 euros, en un comercio especializado en este tipo de operaciones de compra-venta.

Fue la Policía Nacional la que comunicó al Arzobispado de Burgos que la exabadesa había actuado como administradora de los bienes del Monasterio, cuando su capacidad de administración está cuestionada desde el nombramiento del arzobispo, Mario Iceta, como comisario pontificio del cenobio de Belorado. También el cuerpo policial indicó a la empresa compradora que se abstuviera de realizar cualquier actuación con los bienes adquiridos hasta que se acredite el legítimo dominio de esta persona sobre los objetos señalados y dio traslado de las actuaciones al juzgado de Briviesca.

El abogado Florentino Aláez ha indicado que la exbadesa -sor Isabel- se acogió a su derecho a no declarar dado que no tienen conocimiento suficiente sobre la causa abierta pues por el momento "no se les han transmitido todas las actuaciones ni la documentación" recogida en el sumario, que ya ha sido solicitada por la defensa.

Aláez, que acompañó en su comparecencia a García de Viedma junto con el otro letrado que las representa, Enrique García de Viedma, ha confirmado que la investigación es por un delito de apropiación indebida pero ha apuntado que no saben exactamente en qué se basa la sospecha que ha llevado a la jueza a llamar a investigar a la exclarisa. "La información que tenemos es un poco difusa", ha insistido, y desconocen en qué punto de la operación de venta de oro, que ellos defienden como legal, se aprecia ese posible delito, de ahí que hayan solicitado toda la información del sumario para estudiarla y, a partir de ahí, tomar decisiones.

El letrado indica que "seguramente" responderán documentalmente a la imputación y que la propia afectada acudirá a declarar voluntariamente y a explicar la operación de venta de oro, al tiempo que confía en que "en breve que se aclare todo y que la juez dicte auto de sobreseimiento".

Oro como inversión

La operación de venta de oro la realizó la propia exabadesa y su defensa insiste en que fue en nombre de la comunidad religiosa y con su conocimiento, como lo había sido previamente la compra de oro en 2020, una operación realizada como inversión ante la inestabilidad financiera del momento y la falta de ingresos derivada de la pandemia.

Las exmonjas atrincheradas en Belorado comercian con oro y cobran la pensión de una clarisa fallecida Ver más

El abogado de la exabadesa explicó a EFE que la compra de oro en julio y agosto de 2020, por valor de 250.000 euros -de la que informó el Arzobispado de Burgos- quedó reflejada en los libros de contabilidad del convento, que son supervisados por la Archidiócesis, y se trató de una operación "formalizada observando todos los requisitos legales".

La propia sor Isabel, en vídeos facilitados por el jefe de prensa de las exreligiosas, ha explicado que en 2020 decidieron invertir el dinero de acciones y fondos de inversión, que se estaba devaluando por la pandemia, en oro, una inversión "seria para tratar de conservar sus ahorros y, así, poder disponer de ellos cuando los necesitaran.

La caída de las ventas del obrador por las restricciones de la pandemia, el cierre de la hospedería de Derio y la propia inestabilidad financiera les llevó a tomar ese decisión, insiste sor Isabel, y ante la falta de liquidez actual, han procedido a la liquidación de oro para pagar facturas urgentes y abordar el nuevo negocio del restaurante en Arriondas (Asturias).