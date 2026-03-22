Irán amenaza con cerrar "completamente" Ormuz si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar "completamente" el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos en la región, si Washington ataca las centrales eléctricas del país persa, según recoge EFE.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar sostuvo que, en caso de que Washington cumpla su amenaza, Teherán adoptará una serie de “medidas punitivas” inmediatas, entre ellas el cierre total de esta estratégica vía, además de atacar infraestructuras energéticas y de tecnologías de la información en Israel, así como empresas en la región con participación estadounidense y centrales eléctricas de países que alberguen bases militares de EE.UU.

“Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, sostuvo.

Así respondió Zolfagari al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio anoche un plazo de 48 horas para que Irán abra “totalmente” el estrecho de Ormuz; de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

El portavoz insistió en que Irán no inició el conflicto y que tampoco comenzará ataques contra infraestructuras energéticas, pero subrayó que responderá “sin límites” si sus instalaciones son atacadas.

Horas antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió también que Irán atacará y destruirá infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si se materializan las amenazas estadounidenses.

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Por su parte, el representante de Irán ante la Organización Marítima Internacional aseguró que el estrecho permanece abierto a la navegación internacional, “excepto para los enemigos”, bajo condiciones de seguridad establecidas por Teherán.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro del caos tras la escalada bélica, interrumpiendo una de las principales rutas energéticas del mundo y disparando el precio del petróleo.

El barril de Brent para entrega en mayo llegó a 112,91 dólares, su mayor nivel desde julio de 2022.