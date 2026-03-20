La economía de EEUU podría debilitarse "más de lo previsto" por la guerra en Irán

Los efectos de una prolongada guerra en Irán podrían frenar el consumo de los estadounidenses y afectar más de lo previsto a la mayor economía del mundo, advirtió este viernes el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Chris Waller.

De extenderse el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel, que en las últimas tres semanas ya ha desestabilizado a los mercados y disparado por encima de los 100 dólares el precio del barril de crudo, los consumidores del país norteamericano podrían comenzar a "frenar su gasto", dijo Waller a CNBC. "(Los estadounidenses) están mirando el nivel del tanque, están mirando el precio, y se fijan en cuánto dinero se va en llenar su vehículo frente a lo que pueden destinar a otras cosas", agregó el economista.

Waller, quien estuvo entre las principales opciones del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, indicó que esta situación "comienza a influir en la manera en que los consumidores ven la economía". "Por lo tanto, todos estos factores podrían terminar inclinando a la (economía), no quiero decir que hacia una recesión, pero sí, de repente, hacia un debilitamiento mucho mayor de la economía de lo que habíamos previsto", reconoció Waller, uno de los miembros del comité encargado de decidir sobre la política monetaria estadounidense y nombrado por Trump para el cargo en 2020.

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La Fed y su actual presidente, Jerome Powell, han estado bajo una fuerte presión por parte de Trump, que exige una bajada agresiva de los tipos bajo el argumento de que la economía marcha mejor que nunca bajo su dirección y que un retraso en la caída de las tasas afectaría esta evolución positiva.

El banco central mantuvo este miércoles sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75%, aunque aseguró que las repercusiones de la guerra con Irán son "inciertas".

Waller afirmó en la entrevista con CNBC que estaba listo para apoyar un recorte hasta que vio el reporte de empleo de febrero, en el que se destruyeron unos 92.000 empleos y adelantó que esto no quiere decir que en el futuro no apoyará una modificación en los tipos. "Simplemente quiero esperar y ver cómo evolucionan los acontecimientos; si las cosas marchan razonablemente bien y el mercado laboral continúa mostrando debilidad, volvería a abogar por un recorte de la tasa de interés de referencia más adelante este mismo año", aseguró.