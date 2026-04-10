Irene Montero aboga por negociar con "discreción" y "respeto" con toda la izquierda

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido este viernes que su formación y Esquerra Republicana sean las "fuerzas motrices" del proceso de unidad de las izquierdas y ha abogado por negociar con "discreción" y "respeto" con todos los partidos de izquierdas para que esta propuesta prospere, según informa EFE.

En una entrevista en 2 Cat y Ràdio 4, Montero ha subrayado que el acto del jueves en Barcelona con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, supuso poner una primera "piedra para hacer camino".

"Sé que se necesita más concreción, pero también creo que la gente entiende que hemos ido hasta donde podemos ir por ahora para también dejar espacio para que se respete a todos con quienes tenemos que hablar para seguir transitando ese camino", ha indicado.

La dirigente morada ha reiterado que el jueves se "esbozó una idea" basada en que ella y Rufián hagan "equipo" y que sus respectivos partidos "puedan asumir la tarea de ser fuerzas motrices de ese proceso para tener una candidatura fuerte en las elecciones generales".

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Aunque ha señalado que le "encantaría" que ese equipo con Rufián se concretara en un tándem electoral, ha subrayado que eso es avanzar muchos pasos. Según Montero, tras el acto del jueves, el siguiente paso es "hablar con todo el mundo".

"Nunca hemos dejado de estar en contacto con todos los partidos. Más allá de la narrativa mediática, nunca hemos dejado de estar en contacto. Tenemos que hablar con todo el mundo. La clave es que los medios no sean el escenario donde nos decimos las cosas por primera vez. Es mejor primero hablar y que cuando lo contemos sea porque hay un acuerdo", ha remarcado.

En este sentido, tras años de críticas cruzadas con Sumar e Izquierda Unida a raíz de su ruptura, Montero ha remarcado que "nada de lo que haya pasado hasta ahora es más importante que lo que podamos hacer en el futuro".