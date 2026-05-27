El juez Pedraz investiga una trama en el PSOE para desestabilizar causas judiciales que le afectan

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan a ese partido y al Gobierno, según ha informado la Audiencia Nacional en un comunicado. El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, María Leire Diez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. Igualmente, el juez 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional considera que de los hechos investigados aparece descrita indiciariamente la responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado socialista Juan Francisco Serrano, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su plan, aunque Pedraz considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos, además de al PSOE, a otras personas físicas y sociedades, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.