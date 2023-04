La ahora candidata del PP de Lugo promovió ante el fiscal la persecución judicial del líder del PSOE gallego

La última causa judicial que afectaba a José Ramón Gómez Besteiro y fue archivada era la denominada Operación Pulpo, en la que la jueza Pilar de Lara dijo advertir presuntas irregularidades en la gestión de un programa turístico de la Diputación de Lugo. La magistrada que tuvo que resolverla tras la sanción del Poder Judicial a De Lara consideró que, en la pieza que afectaba al dirigente socialista, no había sido "debidamente justificada" la "perpetración de delito ninguno" y por eso la archivó.

El caso Pulpo fue lo que precipitó en 2016 la dimisión de Besteiro como secretario general del PSOE gallego apenas una semana después de trascender la imputación, que se sumaba a las que había dictado De Lara contra él en el caso Garañón, archivadas en 2021. Pero había comenzado a gestarse tres años antes, en marzo de 2013, cuando el ahora nuevo delegado del Gobierno en Galicia aun no era secretario general de los socialistas gallegos pero ya había evidenciado que iba a optar al puesto.

Entonces la Fiscalía de Lugo recibió un documentación que apuntaba a supuestos hechos delictivos en la gestión del dicho programa turístico. Esos documentos, según consta en folios del sumario del caso ahora revelados por el PSOE, fueron entregados a la Fiscalía por Elena Candia, entonces portavoz del PP en la Diputación y actualmente líder provincial de los conservadores, exalcaldesa de Mondoñedo y candidata a la Alcaldía de Lugo. Defienden los socialistas que de este modo queda probado que fue Candia quien "originó la persecución contra Besteiro".

El primero de esos papeles, con el logotipo del PP y firmado por la propia Candia, entró en el registro de la Fiscalía de Lugo el 5 de marzo de 2013. En él, el PP lucense indica que recibió "dos documentos" en los que "se describen acciones de gran relevancia y posible incumplimiento de la legalidad". "Por ser tales circunstancias constitutivas de delito, lo pongo en su conocimiento, al tiempo que le entrego copia para que lo tenga en cuenta", señala.

El segundo, datado en 14 de marzo del mismo año, se corresponde con una declaración de Candia como testigo ante el fiscal jefe de Lugo, que ya había abierto diligencias preprocesales por el caso. En esa declaración, Candia indica que el escrito llegó a las oficinas del grupo del PP en la Diputación "de forma anónima", que lo "encontraron dentro de un sobre en blanco sin ninguna anotación, sin que pueda precisar el origen". "Cree que el sobre fue destruido o utilizado para reciclar", agregaba.

Según informó el periódico El Progreso, esos documentos entregados anónimamente llevaban firmas de trabajadores de la Diputación lucense, que acusaban a un superior de acoso laboral y también de delitos como falsedad documental o malversación. A partir de ellos, De Lara lanzó una amplia investigación sobre la gestión de la institución provincial, que dio lugar a varias imputaciones, entre ellas la de Besteiro.

Después de que, el pasado jueves, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda asegurara, en respuesta a los periodistas, que "no es cierto" que Candia maniobrara en los tribunales para incriminar a Besteiro, el PSOE de Lugo ve "demostrado" con estos papeles que así fue, una "artimaña mezquina con la única voluntad de sacar rédito electoral y destruir" al entonces líder socialista. Decidieron divulgar los documentos, explican, porque "por si fuera poco no dar explicaciones ni pedir disculpas por la tropelía, primero por parte de Elena Candia y ahora del propio presidente de la Xunta, niegan la evidencia: que fue la presidenta provincial del PP la que, a título personal, entregó los escritos que dieron origen a la operación judicial.

"¿Como se puede mentir con tanto descaro?", se preguntan los socialistas, quienes censuran el "daño enorme a Gómez Besteiro y a Lugo" causado con esta operación. Cabe preguntarse, añaden, si Rueda "miente porque también le mintió a él Elena Candia y no está bien informado, o miente a sabiendas". En todo caso, dicen, "a la vista de los hechos, la señora Candia está inhabilitada políticamente" y le vuelven a reclamar que "pida perdón". "Si no, debe marcharse de la política, porque no vale todo". En este sentido se expresa también el secretario de organización del PSOE gallego, José Manuel Lage, desde cuyo punto de vista Rueda debería "retirar a Candia de la carrera por la Alcaldía de Lugo".

Tras divulgar los socialistas la documentación, el PP de Lugo emitió un comunicado en el que, como en días pasados, puso el foco en que "quien inicia una investigación contra Besteiro fueron un fiscal y un juez, nunca Elena Candia". Además, agregan que con la entrega de la documentación a la Fiscalía, Candia "cumplió con el deber de cualquier cargo público", de comunicar a las autoridades posibles delitos de los que tenga conocimiento. En este sentido, acusan el PSOE gallego de "sugerir" que deberían "ocultar" esa información.

Aquí puedes leer el texto original en gallego