El lobby católico sale a la calle el domingo contra el Gobierno por el aborto y la eutanasia

Se agita el campo sociopolítico conservador. La derecha católica radical, inmersa en una estrategia de búsqueda de protagonismo político a través de la beligerancia en el campo cultural y de los valores, sale a la calle este domingo contra el Gobierno de España. La Plataforma Cada Vida Importa, con el apoyo del grueso del movimiento ultracatólico español, prevé anunciar este mismo martes la convocatoria de una manifestación provida en Madrid el domingo de esta semana, 28 de noviembre.

La presentación de la iniciativa correrá a cargo de Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida; Javier Rodríguez, director del Foro Español de la Familia; Álvaro Ortega, presidente de la Fundación +Vida; y Marta Velarde, presidenta de Más Futuro-Rescatadores Juan Pablo II. La manifestación se celebrará sólo dos días después de la puesta de largo, prevista para este viernes en Madrid, de NEOS, la nueva plataforma del movimiento católico para servir de "brújula" de la derecha, cuyos promotores se encuentran también entre los impulsores del evento del domingo.

La justificación central de la concentración es mostrar rechazo a la "reforma del Código Penal que el Gobierno ha presentado para penalizar la libertad de expresión y manifestación de quienes defendemos la vida humana desde su inicio a su fin natural", según sus promotores. Además de este rechazo a la reforma para evitar el acoso a mujeres por parte de los grupos "provida" ante las clínicas de aborto, la concentración, que trae ecos de las movilizaciones de base católica contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura (2004-2008), expresará también "repulsa" hacia la Ley de Eutanasia, hacia "los continuos ataques a la objeción de conciencia de los médicos" y hacia la "carencia de ayudas a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad".

De Hazte Oír a Propagandistas Católicos

Apoyan la manifestación múltiples asociaciones del lobby católico agrupadas en plataformas como la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la Federación Europea One of Us. Esta organización, liderada por Jaime Mayor Oreja, integra a su vez a 49 organizaciones de 19 países europeos. 17 grupos son españoles, entre ellos Hazte Oír. Además, se adhieren la Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Se trata de las tres organizaciones impulsoras de NEOS, la nueva plataforma de la derecha española que pretende que los postulados contra el aborto y la eutanasia y a favor de "la familia", "España como nación" y "la Corona" ganen peso político y social, como ha avanzado infoLibre. Figuras como Mayor Oreja (Valores y Sociedad), María San Gil (Fundación Villacisneros) y Alfonso Bullón de Mendoza (Propagandistas Católicos) se encuentran entre los más destacados partidarios de la movilización en la calle contra el Gobierno de lo que consideran un "Frente Popular". Este domingo esta anhelada movilización tomará forma. Está por ver ahora qué respuesta social cosecha y qué grado de apoyo recibe del PP y Vox.

A estas organizaciones se suman en apoyo a la manifestación otras como la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc); la Fundación Jérôme Lejeune; la Asociación en Defensa de la Vida Humana (Adevida); la Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (Cívica); la Fundación Educatio Servanda; 40 Días por la Vida; la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos; la Asociación Deportistas por la Vida y la Familia; E-Cristians; Cristianos en Democracia; Asociación de Ayuda a la Madre y al Bebé (Amabe); Ayuvi: Asociación Voz Postaborto; Plataforma por la Familia Catalunya-ONU: Asociación Cinemanet y Andevi.

Un tema clave

"Se anima a toda la sociedad civil a acudir desde cualquier punto de España [...] a Madrid para reivindicar a las administraciones públicas el apoyo real y efectivo a toda vida humana y una legislación respetuosa con la dignidad de la persona", señala la convocatoria, que ya circula por los canales de las organizaciones del activismo católico. No conviene desdeñar la capacidad de la cuestión del aborto y la eutanasia de tensar las costuras de la derecha política. No en vano, la decepción de los diputados más antiabortistas del PP con Mariano Rajoy fue una de las causas de una ruptura por la derecha que acabó alimentando a Vox.

La iniciativa se enmarca en la ofensiva que estos grupos católicos impulsan contra las políticas del Gobierno de España y en general contra la izquierda y sus valores, a partir del convencimiento de que la derecha se ha acomplejado y ha dejado de combatir con suficiente entereza en el terreno de las ideas. Por esta razón, sostienen, es necesaria una "alternativa cultural". Las impulsoras de la concentración son organizaciones centradas en la agenda "provida" –contra el aborto y la eutanasia– y entre las mismas abundan las que rechazan las llamadas "leyes de género", por considerar que están plegadas al "feminismo radical" y a "ideología de género" que promueve el "lobby Lgtbi".

